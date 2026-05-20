அமைச்சரவையில் விசிக இடம் பெற வேண்டும்: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வலியுறுத்தல்
எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை மாற்றக் கூடிய ஒரு அணியை உருவாக்கி, பின்புற வாசல் வழியாக முதலமைச்சர் ஆக விரும்பியதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : May 20, 2026 at 2:18 PM IST
சென்னை: தமிழக அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் இடம் பெற வேண்டும் என முதல்வர் விரும்புவதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
அயோத்திதாச பண்டிதரின் 181-வது பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி சென்னை கிண்டியில் உள்ள மணி மண்டபத்தில் அவரது உருவ சிலைக்கு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் அமைச்சர்கள் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர். இதனை தொடர்ந்து பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "ஒட்டு மொத்த சமூகநீதியின் அடித்தளத்தை உருவாக்கியவர் அயோத்தி தாசர். திராவிட மகாஜன சபையை உருவாக்கினார். மேலும் எழுத்தாளர், மருத்துவர் என பன்முகத்தன்மை கொண்ட அவர் சமூக நீதியை முன்னிலைப்படுத்திய பிதாமகன். திராவிடர் என்ற வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரர். தமிழக மக்களால் விரும்பக்கூடிய உன்னதமான தலைவராக அயோத்தி தாசர் இருந்து வருகிறார்" என்றார்.
தொடர்ந்து அமைச்சரவை விரிவாக்கம் குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "சமூகநீதியை அடிப்படையாகக் கொண்ட கட்சிகள் அமைச்சரவையில் இணைய வேண்டும். குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சி எங்கள் தலைவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு மிகப்பெரிய ஆதரவை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அமைச்சரவையில் இணைய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
வெளியே இருந்து ஆதரவு கொடுக்கக் கூடிய இடதுசாரி இயக்கங்களின் கொள்கை முடிவை நாங்கள் மதிப்போம். இதே போன்று விடுதலை சிறுத்தைகளின் கட்சியில் தலைவர் திருமாவளவன் அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும் என்பது முதலமைச்சரின் விருப்பம். அவருக்கும் நாங்கள் அழைப்பு விடுகிறோம். இதே போன்று இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் அமைச்சரவையில் இடம் பெற வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
அமைச்சரவையில் அதிமுக இடம் பெறுமா? என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, "அதிமுக ஒரு நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட வேண்டும். எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வாறு செயல்பட்டிருக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி கொண்டு வர முயற்சி செய்தார்கள்.
எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக மக்களின் தீர்ப்பை மாற்றக் கூடிய ஒரு அணியை உருவாக்கி, பின்புற வாசல் வழியாக முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்று எல்லா திட்டங்களையும் கடைசி நிமிடம் வரை தீட்டி பார்த்தார். தேர்தல் முடிந்தவுடன் திமுக தனது கொள்கையை மறந்து அதிமுகவுடன் சேர்ந்து மக்களுக்கு எதிரான ஒரு அரசியலை உருவாக்க முற்பட்டது.
சி.வி.சண்முகம் என்னை சந்தித்து தாங்கள் அதிகாரத்திற்காகவோ, அமைச்சர் பதவிகளுக்காகவோ தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை என்று கூறினார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் யாருக்கு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய உரிமை. சி.வி.சண்முகம் தலைமையில் எம்எல்ஏக்கள் அவர்கள் விரும்பியவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார்கள். சட்ட சிக்கல் வந்தால் அவர்களே எதிர்கொள்வார்கள்" என்று பதில் அளித்தார்.