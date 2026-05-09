திருமாவளவன் எடுக்கும் முடிவு தான் இறுதி - தவெக ஆதரவு குறித்து வன்னியரசு பேட்டி
தவெக ஆட்சி அமைக்க இதுவரை 116 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு கிடைத்துள்ள நிலையில், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க, இன்று விசிக முடிவை விஜய் எதிர்நோக்கி உள்ளார்.
Published : May 9, 2026 at 12:52 PM IST
சென்னை: தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து தலைவர் திருமாவளவன் எடுக்கும் முடிவு தான் எங்களுடைய முடிவு என விசிக எம்.எல்.ஏ. வன்னியரசு கூறியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி எம்.எல்.ஏ. வன்னியரசு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், ”தலைவர் திருமாவளவன் உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் இதுகுறித்து முடிவெடுத்துள்ளார். இன்று தனது முடிவை அறிவிப்பார். அதற்காக, உங்களை போன்று நானும் காத்திருக்கிறேன்” என்றார்.
“எனக்கு இந்த விஷயத்தில் தனிப்பட்ட கருத்து ஒன்றும் இல்லை. தலைவர் திருமாவளவன் எடுக்கும் முடிவு தான் எங்களுடைய முடிவு, அது தமிழ்நாட்டின் உடைய நலன் என்பது தான் எங்களது கருத்து" என்றார்.
விஜய்யை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தது பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தனிப்பட்ட ரீதியில் யாரையும் நான் விமர்சித்தது இல்லை. அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்களை மட்டுமே வைப்பேன். அது பொதுவானது தான்” என்றார்.
ஆளுநர் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்காதது குறித்து பேசிய வன்னியரசு, “பெரும்பான்மையான இடங்களை கொண்ட விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்பது தான் அரசியலமைப்பு சட்டம் கூறுகிறது” என்றார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் உள்ள 234 தொகுதிகளில், 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றிப் பெற்றாலும், தனிப் பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவைப்படுவதால் அக்கட்சி தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், தவெக தரப்பில் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறும், சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்போம் என்றும் தமிழக ஆளுநர் அர்லேகரிடம் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது. ஆனால், ஆளுநர் மாளிகை இந்த கோரிக்கையை நிராகரித்தது.
இதனிடையே, 5 தொகுதிகளில் வென்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சி, தவெகவுக்கு ஏற்கனவே தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ள நிலையில், தலா இரண்டு உறுப்பினர்களைக் கொண்டிருக்கும் சிபிஐ, சிபிஎம் ஆகிய கட்சிகளும் தங்களின் ஆதரவை வழங்குவதாக நேற்று அறிவித்தன. பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவெகவிற்கு இன்னும் 2 தொகுதிகள் தேவைப்படும் நிலையில், இன்று விசிக முடிவை தவெக எதிர்நோக்கி உள்ளது.