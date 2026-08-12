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எம்எல்ஏக்களுக்கு கார் வழங்க வேண்டும் - சட்டப்பேரவையில் விசிக எம்எல்ஏ கோரிக்கை

இதுவரை யாருமே நெருங்க முடியாத நிலையில் தான் சூரியன் இருக்கிறார் என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், வேளாண்மைத்துறை அமைச்சருக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 5:42 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் வழங்க வேண்டும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் எம்எல்ஏ ஜோதிமணி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (ஆக.12) தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டு வந்த தனித்தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்திற்கு பாமக, அதிமுக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்த நிலையில், திமுக, காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவுத் தெரிவித்ததை அடுத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பின்னர் சட்டப்பேரவையில் பேசிய அதிமுக கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, "தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் 450- க்கும் மேற்பட்ட உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்கள் சுமார் 10 ஆண்டுகளாகக் காலியாக உள்ளன. அந்த பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும். மேலும், உதவி பேராசிரியர்களாகப் பணியாற்றுபவர்களுக்கு இணை பேராசிரியராகவும், இணை பேராசிரியராக பணியாற்றுபவர்களுக்கு பேராசிரியராக பணி உயர்வு வழங்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சேர்ந்த காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி, "சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாகன வசதிகளைச் செய்து தர வேண்டும்; காலணியைக் கூட அணிய முடியாத சூழ்நிலையில் தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் நிதிநிலை உள்ளது. லஞ்ச லாவண்யம் இல்லாத அரசு அமைய வேண்டும் என்றால் நமது உறுப்பினர்களை நலமுடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது நமது கடமை. ஆகவே சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்கள் பணி செய்வதற்கு வாகன வசதிகளை (கார்) ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டும்" என்று கோரிக்கை வைத்தார்.

இந்த கோரிக்கை குறித்து முதலமைச்சரின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் உறுதியளித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சரும், போடிநாயக்கனூர் தொகுதியின் எம்எல்ஏவான ஓ.பன்னீர்செல்வம், "வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் நீண்ட நெடிய விளக்கத்தை அளித்திருந்தார்கள்; அதனை கூர்மையோடு நாங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருந்தோம். அவரது பதிலுரையின் முடிவில், "சூரியனுக்கே வேர்த்தது" என்ற கருத்தைக் கூறியிருக்கிறார். இதுவரை யாருமே நெருங்க முடியாத நிலையில் தான் சூரியன் இருக்கிறார். எத்தனையோ விஞ்ஞானிகள் முயற்சித்தும் ஏவுகணைகளை அங்கே செலுத்த முடியவில்லை" என்பதை நான் சுட்டிக்காட்டுக்கிறேன் என்றார்.

இதையடுத்து, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை வரும் ஆக.17- ஆம் தேதிக்கு சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் ஒத்திவைத்தார்.

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TAGGED:

கோரிக்கை வைத்த விசிக எம்எல்ஏ
கார் வழங்க வேண்டும்
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