திமுகவை விமர்சிப்பது மட்டும் தான் விஜய்-க்கு கொடுக்கப்பட்ட செயல்திட்டம் - திருமாவளவன் பேட்டி
எந்தச் சூழலிலும் சாதிய, மதவாத சக்திகளை தமிழ்நாட்டில் வளர்வதற்கும், வேரூன்றுவதற்கும் இடம் கொடுத்து விடக் கூடாது என திருமாவளவன் கேட்டுக் கொண்டார்.
Published : December 20, 2025 at 2:25 PM IST
கோயம்புத்தூர்: திமுகவை விமர்சிப்பது மட்டும் தான் தவெக தலைவர் விஜய்-க்கு கொடுக்கப்பட்ட செயல்திட்டம் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள கிணத்துக்கடவில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் நர்சிங் கல்லூரியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் தொல். திருமாவளவன் எம்பி கலந்து கொண்டார். அவருக்கு கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அவர் பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், "தமிழகத்தில் SIR சீர்திருத்தத்தின் வாயிலாக சுமார் ஒரு கோடி பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுவார்கள் என்று நான் ஆரம்பம் முதலே கூறி வந்தேன். தற்போது தமிழகத்தில் சுமார் 97 லட்சம் பேர் நீக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள்.
இவர்களில் எத்தனை பேர் அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்தில் ஊடுருவியவர்கள்? தற்போது 97 லட்சம் பேரை நீக்கியதன் மூலம் என்ன சாதிக்கப் போகிறார்கள்? இவர்கள் அனைவரும் இந்த தேசத்தின் குடிமக்களா? இல்லையா? இந்த தேசத்தின் குடிமக்களின் வாக்குகளை பறிப்பது மூலம் இவர்கள் சாதிப்பது என்ன? இவர்கள் குடியுரிமையை சோதிக்கிற ஒரு செயல் திட்டத்தை தேர்தல் ஆணையம் மூலமாக பாஜக நடைமுறைப்படுத்துகிறது. இது மிகவும் ஆபத்தான அரசியல்.
97 லட்சம் பேரின் வாக்குகள் பறிக்கப்பட்டதன் மூலம் பாஜக இந்த தேர்தலில் தில்லுமுல்லு செய்ய திட்டமிட்டு இருக்கிறது என்பதையும் உணர முடிகிறது. தமிழ்நாட்டு மக்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும். எந்தச் சூழலிலும் இந்த சாதிய, மதவாத சக்திகளை தமிழ்நாட்டில் வளர்வதற்கும் வேரூன்றுவதற்கும் இடம் கொடுத்து விடக்கூடாது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், "திமுகவை விமர்சனம் செய்வது தான் விஜய்க்கு கொடுக்கப்பட்ட செயல்திட்டம். அதனை அவர் சிறப்பாக செய்து வருகிறார். அவர் தனது கட்சியை வளர்க்க வேண்டும், முதல்வராக வேண்டும் என்பதை விட, திமுகவிற்கு எதிரான அவதூறுகளை பரப்ப வேண்டும் - பகையை மூட்ட வேண்டும் - மக்களிடம் வெறுப்பை வளர்க்க வேண்டும் என்ற வகையில் செயல்பட்டு வருகிறார்.
அவர் என்ன செய்யப் போகிறார்? ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன வளர்ச்சித் திட்டங்களை கொண்டு வரப் போகிறார்? எப்படி ஊழலை ஒழிக்க போகிறார்? போதை, மது பொருட்களை எப்படி சுத்தமாக துடைத்தெறியப் போகிறார்? எப்படி அனைவருக்கும் வேலைவாய்ப்பை வழங்கப் போகிறார்? எப்படி கல்வியை மேம்படுத்தப்போகிறார்? தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை உயர்த்தப் போகின்றார்? என்பதை பற்றி ஒருநாளும் பேசியதில்லை. எப்போதும் திமுக எதிர்ப்பு, திமுக வெறுப்பு என்பதே அவர்களது செயலாக உள்ளது. ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாவற்றையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்றும் தெரிவித்தார்.