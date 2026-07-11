'இந்தியா' கூட்டணியில் திமுகவும், தவெகவும் இணைந்தால் என்ன? சட்டென கேட்ட திருமாவளவன்
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா காலையிலேயே தன்னை தொலைபேசியில் அழைத்து, பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தாக திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : July 11, 2026 at 2:28 PM IST
காஞ்சிபுரம்: பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரே கொள்கையை கொண்டுள்ள திமுகவும், தவெகவும் 'இந்தியா' கூட்டணியில் இணைந்தால் என்ன? என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் கேள்வியெழுப்பினார்.
காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் விசிக மண்டல நிர்வாகிகள் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இதில் கலந்துகொண்டு திருமாவளவன் உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், "தமிழ்நாட்டில் பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் வந்துவிடக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன். திமுக தோற்றுவிட்டதே என்ற ஒரே ஒரு கவலைதான் எனக்கு உள்ளது. அதேபோல, அதிமுகவை இப்படி சிதைக்கிறார்களே என்கிற கவலையும் எனக்கு இருக்கிறது.
தவெகவுக்கு பாஜக கொள்கை எதிரி என்றார்கள், திமுகவின் எதிரியும் பாஜகதான். இந்தியா கூட்டணியும் பாஜகவை எதிர்க்கிறது. இருவருக்கும் பாஜக ஒரே எதிரியாக இருக்கும்போது, ஏன் இருவரும் சேர்ந்து ஒன்றாக இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெறக்கூடாது? இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது?
கேரளாவில் எதிரும் புதிருமாக உள்ள காங்கிரஸும், இடதுசாரியும் இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள். மேற்கு வங்கத்தில் எதிரும் புதிருமாக உள்ள மம்தாவும், காங்கிரஸும் இந்தியா கூட்டணியில் உள்ளார்கள். அப்படியிருக்கையில், ஏன் தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் இருக்கக் கூடாது?" எனக் கேள்வியெழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் திருமாவளவன் என்கிற தலைமைத்துவத்தை சிதைக்க வேண்டும் என்ற காழ்புணர்ச்சியோடு சிலர் பேசுகிறார்கள். சனாதன எதிர்ப்பு என்று சொல்லி ஏன் கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு செல்கிறீர்கள் என கேள்வியெழுப்புகின்றனர். பாகுபாடு காட்டுவதை தான் சனாதானம் என்கிறோம்.
கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு என்னுடைய அம்மா, அப்பா, அண்ணன் என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் அழைக்கிறார்கள். அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து செல்கிறேன்.
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எங்களை கூப்பிடக்கூடாது என்ற எண்ணம் உங்களிடம் உள்ளது. நான் கோயிலுக்கு போய் முதலமைச்சர் ஆக்குங்கள், பிரதமர் ஆக்குங்கள், நீண்ட ஆயுள் கொடுங்கள் என்று சாமி கும்பிடவில்லை. என் சொந்தங்களின் அன்பிற்கு மரியாதை கொடுத்து செல்கிறேன்.
இந்த அரசியல் எல்லாம் உங்களால் புரிந்துகொள்ள முடியாது. இந்த அரசியலை புரிந்துகொள்ள கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு மூளை கிடையாது. எதற்கும் அசைந்து கொடுக்காத ஆளாக நான் இருப்பதுதான் அவர்களுக்கு பிரச்சனை.
இன்று எனக்கு சான்றிதழ்படி பிறந்தநாள் என்பதால், காலையிலேயே மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஆகியோர் தொலைபேசி வாயிலாக பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறினர்" என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.