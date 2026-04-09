அடங்க மறுத்த கட்சித் தொண்டருக்கு ’பளார்’ விட்ட திருமாவளவன்
பெரியகுளத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது விசிக தொண்டர்கள் ரகளையில் ஈடுபட்டதால் கோபமடைந்த திருமாவளவன், நான் பேசவா, வேண்டாமா? என கோபாமாக கண்டித்தார்.
Published : April 9, 2026 at 3:15 PM IST
தேனி: பெரியகுளத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கட்சித் தொண்டரின் கன்னத்தில் அறைந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் பெரியகுளம் சட்டமன்ற (தனி) தொகுதியில் விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சியின் சார்பில் சக்திவேல் என்பவர் பானை சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். அவருக்கு ஆதரவாக அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் நேற்று பெரியகுளம் பகுதிக்கு வருகை தந்து, வாக்கு சேகரிப்பு பணியில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது பெரும் கூட்டத்திற்கு இடையே பிரச்சார வாகனத்தின் முன்பக்க சீட்டில் நின்றவாறு திருமாவளவன் பேசத் தொடங்கினார். அந்த கூட்டத்திற்கு இடையே வாகனத்தில் ஏறிய சில தொண்டர்கள் அவரை பேச விடாமல் தொடர்ந்து ரகளையில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் அவர்கள், திருமாவளவனின் இடதுபுறமாக வாகனத்தில் ஏறி, செல்ஃபி எடுக்க முயன்றனர். அப்போது திருமாவளவன் கீழே இறங்குமாறு அவர்களிடம் பலமுறை கூறியும், அவரது பேச்சை தொண்டர்கள் கேட்காததால் ஆத்திரம் அடைந்த திருமாவளவன் அவர்களை கீழே இறக்க முயன்றார்.
தொடர்ந்து திருமாவளவன் கடும் கோபமாக நான் பேசவா, வேண்டாமா? எனக் கேட்டு தொண்டர்களை கண்டித்தார். அப்போதும் இளைஞர்கள் கூச்சலிட்ட நிலையில், வாகனத்தின் முன்புறமாக மேலும் ஒருவர் ஏற முயன்றார். இதனால் ஆத்திரத்திமடைந்த திருமா, அந்த தொண்டரின் கன்னத்தில் பளாரென அறைந்தார். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
முன்னதாக விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சி தலைவர் திருமாவளவனை வரவேற்பதற்காக பெரியகுளம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்த ஏற்பாடுகளுக்கு மத்தியில் விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சியினர் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி நிர்வாகிகள் மதுபோதையில் பெரியகுளம் சாலையில் நடனம் ஆடியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
மேலும் விசிக தேர்தல் பிரச்சாரம் காரணமாக பெரியகுளம் - மதுரை சாலை மற்றும் பெரியகுளம் - தேனி சாலைகளில் வாகனங்கள் மாற்றுப் பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டன. 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பிரதான சாலையில் போக்குவரத்து முடக்கப்பட்டதால், அவ்வழியாக சென்ற பொதுமக்கள் மாற்றுப் பாதையில் சுற்றிச் சென்று சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.