கண்ணகி நகரை உலகமறிய செய்துள்ளார் கார்த்திகா! திருமாவளவன் நெகிழ்ச்சி!
முதல்வர், துணை முதல்வர் இருவருமே மாணவர்களின் விளையாட்டுத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 29, 2025 at 7:45 PM IST
சென்னை: கண்ணகி நகரை கபடி வீராங்கனை கார்த்திகா உலக அளவில் கொண்டு சேர்த்து பெருமை கொள்ள வைத்துள்ளார் என விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.
பஹ்ரைனில் நடைபெற்ற ஆசிய இளையோர் போட்டியில் கபடி பிரிவில் தங்கம் வென்ற சென்னை கண்ணகி நகரைச் சார்ந்த கார்த்திகா, சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விசிக அலுவலகத்தில் திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து இன்று வாழ்த்து பெற்றார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன், "இந்திய அணியின் சார்பில் இளம் பெண்களுக்கான கபடி போட்டியில் பங்கேற்று இந்தியாவிற்கு தங்கம் வென்று கொடுத்து சாதனை புரிந்த கண்ணகி நகர் கார்த்திகாவிற்கு விசிக சார்பில் பாராட்டும், வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல் அவருக்கு பயிற்சியளித்த பயிற்சியாளருக்கும் பாராட்டி வாழ்த்துகிறோம். அவர் இன்னும் உலக அளவில் இது போன்ற வெற்றிகளை குவித்து சாதனை புரிய வேண்டும்.
எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து தாயின் அரவணைப்பிலிருந்து இந்த சாதனையை புரிந்துள்ள கார்த்திகா தான் பிறந்த கண்ணகி நகருக்கு புதிய பரிணாமத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார். விளையாட்டு வீராங்கனையாக மட்டுமல்லாமல் அரசியல் புரிதல் அரசியல் தெளிவு உள்ளவராகவும் இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது. கண்ணகி நகர் என்றாலே குறைத்து மதிப்பிடும் போக்கு தான் இவ்வளவு காலம் இருந்தது. ஆனால் இப்போது அந்த பகுதிக்கே உலகளவில் பெருமை சேர்த்திருக்கிறார்.
தமிழக அரசு கார்த்திகாவுக்கு 25 லட்சம் ரூபாய் ஊக்கத்தை கொடுத்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கதாக இருந்தாலும், அந்த ஊக்கத்தொகையை ரூ.1 கோடியாக உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று ஏற்கனவே விசிக சார்பில் கோரிக்கை வைக்கபட்டது. அதனை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "கார்த்திகாவுக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார். அதே வேளையில் வெற்றி பெற்ற கார்த்திகாவுக்கும், அபினேஷிக்கும் இருவருக்குமே அரசு வீடு வழங்க வேண்டும். முதல்வர், துணை முதல்வர் இருவருமே மாணவர்களின் விளையாட்டுத் திறனை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள்.
உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் மட்டுமல்லாமல், தனியார் பயிற்சியாளர்கள் அரசு பணி இல்லாமல் யாருடைய தூண்டுதலும் இல்லாமல் ஏராளமான வீரர்களை உருவாக்குகிறார்கள். எனவே தனிப் பயிற்சியாளர்களையும் அடையாளம் கண்டு அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது அவர்களுக்கு கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவது மிக முக்கியமானது" என்றும் தெரிவித்தார்.