ETV Bharat / state

தேர்தலுக்கு பிறகு கூட்டணியை காப்பாற்றும் வலிமை எனக்கு இல்லை - மனம் திறந்த திருமாவளவன்

எங்களின் முடிவை திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு கொண்டு சென்று அவருடைய வாழ்த்துகளுடனும் ஆதரவுடனும் தான் இந்த முடிவு எடுத்துள்ளோம் என்று திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 23, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தேர்தலுக்கு பிறகு கூட்டணியை காப்பாற்றும் வலிமை தனக்கு இல்லை என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விசிக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அக்கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன், தவெக அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றிருப்பது ஏன்? என்பது குறித்து விளக்கமளித்தார்.

அப்போது அவர் பேசியதாவது, “நாங்கள் எடுத்த முடிவை திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினும் எதிராக பார்க்கவில்லை. இந்த சூழலுக்கு ஏற்ப எடுக்கப்போகும் எந்த முடிவாக இருந்தாலும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று தான் அவர்கள் கூறினார்கள்.

திமுகவின் கவனத்திற்கு எடுத்துச்சென்ற பிறகுதான் இந்த முடிவை நோக்கி நாங்கள் நகர்ந்துள்ளோம். தவெகவிலிருந்து வெளிப்படையாக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதற்கான அழைப்பு வந்தது. அந்த அழைப்பை மறுதலிக்கக்கூடாது, தவிர்க்கக் கூடாது என்பதற்காகவும், கட்சியின் நலனை கருத்தில் கொண்டும் நானும் இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு இணங்கும் சூழல் உருவானது.

30 ஆண்டுகள் என்னுடன் பயணித்துள்ள பொதுச்செயலாளர் வன்னி அரசை அமைச்சராக பரிந்துரைப்பதுதான் சரி என்று இயக்கத் தோழர்களின் ஒப்புதலுடன் நான் முடிவெடுத்தேன். இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இணைந்துள்ளோம். இதில் மேற்கொண்டு கருத்து கூற ஏதும் இல்லை” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தேர்தல் நேரங்களில்தான் கூட்டணி தொடர்பான முடிவுகள் எடுப்பது வழக்கம். கடந்த காலங்களில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம் பெற்றோம். அது நீடிக்க வேண்டும், வலுப்பெற வேண்டும் என்பதற்காக தேர்தலுக்கு முந்தைய காலத்தில் என்னாலான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டேன்.

என்னை ஒரு துருப்புச்சீட்டாக பயன்படுத்தி திமுக தலைமையிலான கூட்டணியை சிதறடிக்க பல முனைகளில் இருந்தும் பல தரப்பினரும் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர். அதற்கு கிஞ்சித்தும் இணங்காமல் நான் உறுதியாக நின்றேன்.

இதையும் படிங்க: தவறான சிகிச்சையால் திருச்சி நர்சிங் மாணவி உயிரிழப்பு? விசாரணை குழு அமைத்து அரசு உத்தரவு

தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னர் இந்த கூட்டணியை காப்பாற்ற முடியும் என்ற வலிமை எனக்கு இல்லை. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், ஐயூஎம்எல் ஆகிய கட்சிகள் எடுத்த முடிவை தடுக்க எனக்கு வலிமை இல்லை. இருப்பினும் சமூக ஊடகங்களில் என்னை மட்டுமே குறிவைத்து கடுமையாக விமர்சனங்களை, அவதூறு கணைகளை ஏவுவது ஏன்? என்று என்னால் விளக்கிக்கொள்ள முடியவில்லை.

இந்த விமர்சனங்களுக்கு என்னால் இந்த சூழலில் பதில் சொல்ல இயலாது. எங்கள் நேர்மையையும் அரசியல் தூய்மையையும் கலங்கப்படுத்த யாருக்கும் உரிமை இல்லை. நாங்கள் அவசரப்படவில்லை, அவசரப்படுத்தினார்கள். நாங்கள் உணர்ச்சிவசப்படவில்லை, உணர்ச்சியை தூண்டினார்கள். எங்கள் கட்சிக்கு ஒரு வரைமுறை உள்ளது. இந்த முடிவை மிக மிக நிதானமாகத்தான் எடுத்துள்ளோம்.

எங்களின் முடிவை திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு கொண்டு சென்று அவருடைய வாழ்த்துகளுடனும் ஆதரவுடனும் தான் இந்த முடிவு எடுத்துள்ளோம். குடியரசு தலைவரின் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் எங்களது ஆதரவை தவெகவிற்கு வழங்குகிறோம் என்பதை ஸ்டாலினிடம் அறிவித்து விட்டுதான் ஆதரவை தந்துள்ளோம். எங்கள் முடிவு குறித்து ‘நீங்கள் இவ்வாறு செய்யக்கூடாது’ என்று எந்த இடத்திலும் மு.க ஸ்டாலின் சொல்லவில்லை. அரசியல் பக்குவத்துடன் அவரது கருத்தை எடுத்து சொன்னார்.

அமைச்சரவையில் நான் இடம் பெற வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தவெகவினர் வெளிப்படுத்தினர். எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை என்பதை தொடக்கத்திலேயே சொல்லிவிட்டேன் இப்போதும் அந்த நிலைப்பாட்டில் தான் உள்ளேன். தமிழக மக்கள் கூட்டணி ஆட்சியை விரும்புகிறார்கள். இதுவரை ஒரு அம்பேத்கர் இயக்கம் அமைச்சரவையில் பங்கேற்க வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தது. தற்பொழுது அது நிறைவேறியுள்ளது.

இதனை கட்சி நிர்வாகிகள் என்னிடம் எடுத்துக் கூறினர். ஆகையால் கட்சிக்கு உட்பட்டு நான் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளேன். ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிப்பதே எனது விருப்பம். இருப்பினும் கட்சிக்கு கட்டுப்படுவதே எனது பொறுப்பு” என்று விளக்கமளித்தார்.

TAGGED:

THIRUMAVALAVAN
VCK SUPPORT TVK
திருமாவளவன்
தவெகவிற்கு விசிக ஆதரவு
THIRUMAVALAVAN PRESS MEET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.