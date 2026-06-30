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மு.க. ஸ்டாலின் கூறியது போல் தவெக ஆட்சி விரைவில் கவிழப்போகுதா? திருமாவளவன் விளக்கம்

முதலமைச்சர் சாதி அடையாளங்களை ஊக்கப்படுத்த கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார். இதை அவருடைய பேச்சின் மூலம் நம்மால் உணர முடிகிறது என திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

மதுரையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த விசிக தலைவர் திருமா
மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 3:42 PM IST

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மதுரை: தவெக ஆட்சி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக நடைபெறும் என நாங்கள் பெரிதும் நம்புகிறோம் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்பி கூறினார்.

மதுரை சின்ன சொக்கிகுளம் பகுதியில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினரும், விசிக தலைவருமான திருமாவளவன் இன்று (ஜூன் 30) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தித்தார்.

அப்போது அவர், "தவெக ஆட்சி விரைவில் கவிழ வாய்ப்பு இருப்பதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறுவதற்கான காரணத்தை அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். அவர் எந்த கோணத்தில் இதை கூறுகிறார் என்பது தெரியவில்லை.

எங்களை பொறுத்தவரை எங்களது நிலைப்பாடு தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தருவது தான். இதே போல், இடதுசாரிகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் ஆகிய கட்சிகளும் தவெக அரசுக்கு அளித்த வாக்குறுதியை கட்டாயம் காப்பாற்றுவார்கள். காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை எல்லா கட்சிகளுக்கும் முன்னதாக தவெக-வுக்கு ஆதரவு தருவதாக அறிவித்தது. அதுமட்டுமல்லாமல், உள்ளாட்சித் தேர்தல் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரை தவெக உடன் கூட்டணியில் இருப்போம் என அந்த கட்சி கூறியுள்ளது.

எனவே, தவெக அரசு ஐந்தாண்டுகள் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக நடைபெறும் என்று நான் பெரிதும் நம்புகிறேன். நாளை தவெக தலைமையில் நடைபெற உள்ள ஆதரவுக் கட்சி கூட்டத்திற்கு சென்ற பின்னரே அங்கு என்ன மாதிரியான ஆலோசனை நடைபெற உள்ளது என்பது தெரிய வரும். கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன்னதாகவே நானாக எதையும் சொல்ல முடியாது.

தவெக-வின் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு ஆதரவு கட்சிகளின் தலைவர்கள் மட்டுமின்றி சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர். விசிக பொதுச் செயலாளர் சிந்தனைச்செல்வனும் கலந்து கொள்ள உள்ளார்.

இதுவரை 6 பேர் அதிமுக-வில் இருந்து பதவி விலகியிருக்கிறார்கள். ராஜிநாமா செய்யும் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்களிடம் தான் அக்கட்சியில் என்ன பிரச்சனை? எதனால் பதவி விலகுகிறீர்கள்? என கேட்க வேண்டும். இது குறித்து தான் விவாதிக்கப்பட வேண்டும். இதைவிடுத்து யூகங்களின் அடிப்படையில் விவாதங்கள் நடக்கின்றன.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மாணவர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கும் போது சாதியையும் ஒரு தரவாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என கருத்து சொன்ன போது கடுமையான எதிர்ப்பு வந்தது. நாங்களும் அதிர்ச்சியடைந்தோம். தற்போது அந்த முயற்சி கைவிடப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் சாதி அடையாளங்களை ஊக்கப்படுத்த கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார். இதை அவருடைய பேச்சின் மூலம் நம்மால் உணர முடிகிறது. அது தொடர வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய வேண்டுகோள்" என தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து, அவரிடம் அமைச்சர் சரத்குமார் மீதான போதைப்பொருள் பயன்பாடு குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த அவர், இது கட்டாயமாக நிரூபிக்கப்பட வேண்டியது தான். ஆதாரமில்லாமல் ஒரு கருத்தை சொல்லி விட முடியாது. மேலும், தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுக்க போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்துள்ளது.

கஞ்சா, மாநிலங்கள் விட்டு மாநிலங்கள் செல்கிறது. குக்கிராமங்களில் கூட அது கிடைக்கிறது. ஆகையால், இதற்கு பின்னால் யார் உள்ளனர் என்பது கண்டறியப்பட வேண்டும். மேலும், அதன் பரவல் கட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும்" என கூறினார்.

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விசிக தலைவர் திருமா
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