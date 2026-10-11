இடைத்தேர்தலில் தவெக வெற்றிக்கு பாமக காரணமா? திருமாவளவன் பதில்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை பதவி விலக வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் வரும் 13 மற்றும் 14 ஆகிய தேதிகளில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், 15ஆம் தேதி சென்னையிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது என திருமா கூறியுள்ளார்.
Published : October 11, 2026 at 1:30 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தலில் தவெகவின் வெற்றிக்கு பாமக வாக்குகளே காரணம் என்று அக்கட்சியினர் கூறி வரும் நிலையில், இதுகுறித்து விசிக தலைவரும், எம்பியுமான திருமாவளவன் பதிலளித்துள்ளார்.
விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல் திருமாவளவன் இன்று (அக்டோபர் 11) சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "மதுராந்தகம், தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் தவெக தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. கடும் விமர்சனங்கள், அவதூறுகளுக்கு மத்தியில் வாக்காளப் பெருமக்கள் பேராதரவை தந்திருக்கிறார்கள். புதிதாக உருவாகியுள்ள கூட்டணியை மக்கள் அங்கீகரித்துள்ளார்கள்.
இந்த தேர்தல் முடிவில் அதிமுகவின் வாக்கு வங்கி பெரிய அளவில் சரிந்துள்ளது. திமுகவுக்கு கிடைத்த வாக்குகள் அதிமுகவில் இருந்து சிதறிய வாக்குகளாக இருக்கலாம். அதிமுகவுக்கு தொடர்ந்து வாக்களித்து வந்த தலித்துகளின் வாக்குகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் அங்கம் வகிக்கும் தவெகவுக்கு மாறியுள்ளது.
இடைத்தேர்தல் வெற்றிக்கு பாமக வாக்குகள்தான் காரணம் என்று கூறுகிறார்கள். யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என்று கூறிய பாமகவின் வாக்குகள் அப்படியே 100 சதவீதம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு வந்துவிட்டது என்றும் சிலர் பேசுகிறார்கள்.
விசிக அங்கம் வகிக்கும் தவெகவுக்கு பாமகவினர் எப்படி வாக்களிப்பார்கள்? என்பது ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் அவ்வாறு நடக்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறுவதற்கு, விசிகவின் முக்கியத்துவத்தை குறைப்பதுதான் என்பதை தவிர வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை. விசிகவின் வாக்குகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வெற்றிக்கு பெரிய அளவில் உதவியுள்ளன. இதனை வாக்குச்சாவடிகளின் மூலமாக எங்களால் உறுதிப்படுத்த முடியும்.
ராகுல் காந்தி முதல்வரின் சந்திப்பு ஒரு நல்ல சந்திப்பு. தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணி வலுப்பெற வேண்டியது காலத்தின் தேவையாக இருக்கிறது" என தெரிவித்தார்.
முன்னதாக அவர், "இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி விலக வலியுறுத்தி கடந்த 6ஆம் தேதி தலைநகர் தில்லியில் இந்தியா கூட்டணி சார்பாக அறப்போராட்டம் நடைபெற்றது. அப்போராட்டத்தில் விசிக சார்பில் நான் பங்கேற்றேன். இதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி சிஜேபி மற்றும் இதர ஜனநாயக சக்தியினரும் அறப்போராட்டத்தை அறிவித்தார்கள். ஆனால், அவர்களை ஒன்று கூடவிடாமல், பாஜக அரசு ஆயிரக்கணக்கான துணை ராணுவ படையினரை குவித்தது. அத்துடன், பலரை கைது செய்து வருகிறது.
குறிப்பாக சிஜேபி கட்சியின் முன்னணி தலைவரான அபிஜித் உள்ளிட்ட பலரை விமானத்தில் வைத்தே போலீஸ் கைது செய்துள்ளது. ஜனநாயகம் தலைதூக்கும் நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று என்ற பெருமை உலக அளவில் நமக்கு உண்டு. ஆனால் ஜனநாயக பூர்வமாக போராடுவது இங்கு திட்டமிட்டு நசுக்கப்படுகிறது. பாஜக அரசின் இந்த நடவடிக்கைகளை விடுதலை சிறுத்தைகள் வன்மையாக கண்டிக்கிறது. கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும்.
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இதுதொடர்பாக அமைச்சரவையை உடனடியாக கூட்டி மத்திய அரசு விவாதிக்க வேண்டும். ஞானேஷ்குமாரை உடனடியாக பதிவியிலிருந்து விலகும்படி அமைச்சரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும். மேலும், ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகுவதால் மட்டும் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைத்துவிடாது. இவிஎம் வாக்குப்பதிவு முறையை பயன்பாட்டில் இருந்து நீக்கிவிட்டு, அதற்கு பதிலாக பழைய வாக்குச்சீட்டு முறையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இதுதொடர்பாக போராட்டம் நடத்த இந்தியா கூட்டணி திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், குடியரசு தலைவரிடம் இதுகுறித்து கடிதம் ஒன்றை கொடுத்துள்ளோம்.
தலைமை தேர்தல் ஆணையரை பதவி விலக வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் வரும் 13 மற்றும் 14 ஆகிய தேதிகளில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலும், 15ஆம் தேதி சென்னையிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது" என்றார்.