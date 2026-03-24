முடிவுக்கு வந்தது இழுபறி - திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள்
விசிகவிற்கு 6 தனித் தொகுதிகளும், 2 பொது தொகுதிகளும் ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.
Published : March 24, 2026 at 12:36 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்களுக்கு அதிக தொகுதிகள் வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திமுக தரப்புக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வந்தது. குறிப்பாக, திமுகவுடன் நடைபெற்ற முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையில், உடன்பாடு எட்டப்படாத நிலையில் கடந்த வியாழக்கிழமை (மார்ச் 19) இரண்டாம்கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அதிலும் திமுக-விசிக இடையே தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக இறுதி முடிவு எடுக்கப்படவில்லை. தங்களுக்கு கூடுதல் தொகுதிகள் வேண்டும் என விசிக தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது.
குறிப்பாக, கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விசிகவுக்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த முறை கூடுதல் தொகுதி கேட்பதால் திமுக தலைமை இறுதி முடிவு எடுக்க முடியாமல் திணறி வந்தது. இதற்கிடையே, நேற்று நடைபெற்ற விசிக உயர்நிலை கூட்டத்திலும், வரும் சட்டப் பேரவை தேர்தலில் இரட்டை இலக்கத்தில் திமுகவிடம் தொகுதிகளை கேட்டு பெறவேண்டுமென தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இதனால் விசிக, திமுக கூட்டணியில் தொடருமா? என்ற கேள்வி எழுந்தது.
இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க ஸ்டாலினை, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இன்று சந்தித்துப் பேசினார். இதனையடுத்து வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது. 6 தனித் தொகுதிகள் மற்றும் 2 பொதுத் தொகுதியில் விசிக களம் காண உள்ளது.
ஏற்கெனவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் 28, மதிமுக 4, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 5, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 5, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் 2, மனிதநேய மக்கள் கட்சி 2 மற்றும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும் தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலையில், திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் அங்கம் வகிக்கும் தேமுதிக மற்றும் மநீம உடன் விரைவில் உடன்பாடு எட்டப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.