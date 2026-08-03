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திருமாவளவன் காரில் ஆபத்தான முறையில் தொங்கியபடி பயணித்த விசிக நிர்வாகி

காருக்குள் இருந்த தொல்.திருமாவளவன் நிர்வாகியை கண்டித்து, உடனடியாக காரை நிறுத்த சொல்லி அந்த நபரை இறங்கச் சொல்லியிருக்க வேண்டாமா? என சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

திருமாவளவன் காரில் ஆபத்தான முறையில் தொங்கியபடி பயணித்த விசிக நிர்வாகி
திருமாவளவன் காரில் ஆபத்தான முறையில் தொங்கியபடி பயணித்த விசிக நிர்வாகி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 8:30 PM IST

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கடலூர்: விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனின் காரில் ஆபத்தான முறையில் தொங்கியபடி அக்கட்சி நிர்வாகி சென்ற காட்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடலூர் மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி, கட்சியின் நிர்வாகிகளைச் சந்தித்துவிட்டு காரில் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது, விசிகவின் கடலூர் நகர துணைச் செயலாளர், அந்த காரின் 'புட்ஃபோர்டு' (Footboard) பகுதியில் திடீரென ஏறி, காரின் ஜன்னல் மற்றும் கதவுகளைப் பிடித்துக் கொண்டார்.

அப்போது கார் சாலையில் வேகமாகப் பறந்துக் கொண்டிருந்தது. அவ்வளவு கடுமையான வேகத்திலும், சிறிதும் பயமின்றி அந்த நிர்வாகி காரின் ஜன்னல் வழியாக உள்ளே அமர்ந்திருந்த தனது தலைவர் திருமாவளவனுடன் சில நொடிகள் உரையாடியதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர், கார் ஓட்டுநர் காரின் வேகத்தைக் குறைத்துச் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். அதன் பின்னரே, அந்த நிர்வாகி காரில் இருந்து பாதுகாப்பாக இறங்கினார்.

தனது கட்சியின் உச்சக்கட்டத் தலைவரான திருமாவளவனுடன் இவ்வளவு நெருக்கமாக, அதுவும் வேகம் எடுக்கும் காரில் தொங்கியபடி பேசியதை அந்த நிர்வாகி தனது வாழ்நாளின் ஆகச்சிறந்த பெருமையாகக் கருதியுள்ளார். இந்த ஆபத்தான பயணத்தை அவரே தனது மொபைலில் எடுத்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பெருமையுடன் பகிர்ந்துள்ளார். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தொண்டர் ஒருவர் ஆபத்தான பயணத்தை மேற்கொண்டிருப்பதை காருக்குள் இருந்த தலைவர் திருமாவளவன் எம்.பி கண்டித்து, உடனடியாக காரை நிறுத்த சொல்லி அந்த நபரை இறங்கச் சொல்லியிருக்க வேண்டாமா? என்று சமூக வலைதளங்களில் வீடியோவை டேக் செய்து நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

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TAGGED:

திருமாவளவன்
தொங்கியபடி பயணித்த விசிக நிர்வாகி
CUDDALORE DISTRICT
VIRAL VIDEO
VCK CHIEF THIRUMAVALAVAN

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