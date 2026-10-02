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ராணிப்பேட்டை அருகே விசிக பிரமுகர் வெட்டிக்கொலை; போலீசார் தீவிர விசாரணை

சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் மர்ம நபர்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 8:57 PM IST

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ராணிப்பேட்டை: விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் மர்ம நபர்களால் சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கலவை அடுத்த நாகலேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சிவக்குமார் என்ற சிவா. விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினராக இருந்த இவருக்கு அலமேலு என்ற மனைவியும், ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகளும் உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், சிவக்குமார் இன்று வீட்டிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்காக இருசக்கர வாகனத்தில் கலவைக்கு சென்றுள்ளார். பின்னர் பொருட்களை வாங்கிவிட்டு மீண்டும் தனது வீட்டிற்கு இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, அவர் மாம்பாக்கம்–ஆற்காடு சாலையில் உள்ள அல்லாலச்சேரி அருகே சென்று கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அங்கு ஹெல்மெட் அணிந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், சிவக்குமாரை வழி மறித்துள்ளனர்.

திடீரென அவரைத் தாக்கிய அந்த நபர்கள், கத்தியால் தலைப்பகுதியில் சரமாரியாக வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் படுகாயமடைந்த சிவக்குமார் நிலைகுலைந்து சாலையில் கீழே விழுந்தார். ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

விசிக பிரமுகர் சிவா
விசிக பிரமுகர் சிவா (ETV Bharat Tamil Nadu)

போலீசார் விசாரணை

சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த கலவை காவல் நிலைய போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர் சிவக்குமாரின் உடலை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்ப போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தனர்.

ஆனால், கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய உறவினர்கள் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினர், உடலை போலீசார் எடுத்துச் செல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, ஆற்காடு–மாம்பாக்கம் சாலையில் 3 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதனால் அப்பகுதியில் வாகனப் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதுடன், பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

3 பேரிடம் தீவிர விசாரணை

சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களிடம் போலீசார் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், சிவக்குமார் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் பல்வேறு கோணங்களில் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும், இந்த கொலைச் சம்பவத்தில் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் 3 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிவக்குமார் கொலைக்கான காரணம் என்ன, முன்விரோதம் காரணமாக கொலை நடைபெற்றதா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படும் மர்ம நபர்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

கொலைச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றமான சூழல் நிலவி வருவதால், போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

RANIPET
ராணிப்பேட்டை
விசிக பிரமுகர் வெட்டிக்கொலை
நாகலேரி
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