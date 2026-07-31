மதுரை வாடிப்பட்டி அருகே விசிக கொடிக்கம்பம் அகற்றம்: போராடிய 94 பேர் கைது
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் இருந்த கொடிக்கம்பங்களை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
Published : July 31, 2026 at 3:44 PM IST
மதுரை: விசிக கொடிக்கம்பத்தை அகற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடியதால் அக்கட்சியைச் சேர்ந்த 94 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டி அருகே உள்ள அய்யங்கோட்டை பகுதியில் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக விசிக சார்பில் கொடிக்கம்பம் அமைக்கப்பட்டு, அதனை விசிக-வினர் பராமரித்து வந்திருக்கின்றனர். இந்த சூழலில், விசிக கொடிக்கம்பம் இருந்த இடத்திற்கு அருகிலேயே புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் கொடிக்கம்பம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விசிக-வினரும், அப்பகுதி மக்கள் சிலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், இந்த கொடிக்கம்பம் விவகாரத்தால் அப்பகுதியில் சட்டம்-ஒழுங்கு பாதிக்கப்படலாம் என கூறி பொதுமக்கள் சிலர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து, இரு தரப்பினருடனும் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில், இரு தரப்பினரின் கொடிக்கம்பங்களையும் அகற்றுவதாக வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் முடிவு செய்தனர். இதன்படி, இன்று (ஜூலை 31) நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்பு பகுதியில் இருந்த கொடிக்கம்பங்களை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர்.
ஆனால், இதற்கு விசிக அனுமதிக்கவில்லை. மேலும், கொடிக்கம்பத்தை அகற்ற கடும் எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து, போலீசாருக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பினர். இதனால், காவல்துறையினருக்கும், விசிக-வினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் மற்றும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இந்தச் சூழலில், விசிக நிர்வாகி அதிவீர பாண்டியனை போலீசார் காவல் வாகனத்தில் ஏற்றிச் செல்ல முயன்றனர்.
இதையும் படிங்க: மேகதாது அணை விவகாரம்: முதலமைச்சர் விஜய் உடன் கர்நாடகா செல்லும் 13 பேர் கொண்ட குழு பட்டியல்
அப்போது போலீசார் இழுத்ததில் அவரது சட்டை கிழிந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், சம்பவ இடத்தில் இருந்த ஒரு பெண் மயக்கமடைந்ததாகவும் தகவல் தெரிவிக்கின்றன. இதற்கிடையில், கொடிக்கம்பம் அகற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த விசிக-வினர் மற்றும் பொதுமக்கள் என மொத்தம் 94 பேரை வாடிப்பட்டி போலீசார் கைது செய்து, ஆண்டிபட்டி பங்களா பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் அடைத்தனர்.
இந்தச் சம்பவத்தால் வாடிப்பட்டி அய்யங்கோட்டை பகுதி முழுவதும் பெரும் பரபரப்பான சூழல் உருவாகியது. மேலும், சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து அங்கு அதிக அளவில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டு தீவிரக் கண்காணிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.