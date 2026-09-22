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மஸ்கட் தூதரகத்தில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை - வி.சி.க கோரிக்கை

மஸ்கட்டில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள 25 தமிழர்களையும் எப்படியாவது மீட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வர தமிழ்நாடு அரசும், அமைச்சர்களும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

விசிக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ரிபாய்தீன் ஹசனி செய்தியாளர் சந்திப்பு
விசிக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ரிபாய்தீன் ஹசனி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2026 at 1:48 PM IST

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சென்னை: மஸ்கட் தூதரகத்தில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள 25 தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ரிபாய்தீன் ஹசனி, அமைச்சர் வன்னி அரசிடம் நேரில் கோரிக்கை வைத்தார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், மஸ்கட் தூதரகத்தில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள தமிழர்களை மீட்பது தொடர்பாக சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசிடம், விசிக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ரிபாய்தீன் ஹசனி மனு அளித்தார். பின்னர், விசிக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ரிபாய்தீன் ஹசனி செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.

அப்போது அவர், ”மஸ்கட்டில் வேலைக்குச் சென்று சிக்கித் தவிக்கும் தமிழர்கள், தங்களுக்கு நேரிடும் பிரச்சனைகள் குறித்து தொலைபேசி வாயிலாக வீடியோ வெளியிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு தங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். இந்த சம்பவத்தில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 25 பேரை மஸ்கட்டில் வேலைக்கு அனுப்புவதாகக் கூறி சில ஏஜென்ட்கள் அழைத்து சென்றுள்ளனர்.

இதனை நம்பி வேலைக்குச் சென்றவர்களுக்கு அங்கு முறையாக உணவு வழங்காமல் துன்புறுத்தியுள்ளனர். மேலும், கடுமையான வேலை வாங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர்கள் கடுமையான துயரத்திற்கு ஆளாகி, தற்போது மஸ்கட் தூதரகத்தில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து, மஸ்கட் தூதரகத்தில் உள்ள ஒருவருக்கும் ரூபாய் 50 ஆயிரம் வழங்கினால் மட்டுமே அவர்களை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசிக தலைவர் திருமாவளவனை சந்தித்து ஏற்கனவே மனு அளித்திருந்த நிலையில், இன்று சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசிடமும் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மஸ்கட்டில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள 25 தமிழர்களையும் எப்படியாவது மீட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு அழைத்து வர தமிழ்நாடு அரசும், அமைச்சர்களும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், தேவை ஏற்பட்டால், ரூ.50 ஆயிரம் தொகையை வழங்கியாவது அவர்களை மீட்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தொடர்ந்து, மஸ்கட் தூதரகத்தில் தஞ்சம் அடைந்துள்ள தமிழர்களை மீட்கும் விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் உடனடியாக தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று விசிக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் ரிபாய்தீன் ஹசனி கேட்டுக் கொண்டார்.

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விசிக கரூர் மாவட்ட செயலாளர்
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