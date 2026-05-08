விஜய்க்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் தடையாக இருக்க மாட்டார் - திருமாவளவன் பதில்
கட்சி நிர்வாகிகளின் கருத்துகளை அறிவது, உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு, கடமை ஆகும் என்று திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : May 8, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 2:24 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுப்பது தொடர்பாக இன்று மாலை நடக்கும் உயர்நிலை குழுவில் ஆலோசிக்கப்படும் என்று விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் எம்பி தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வழக்கமான திமுக - அதிமுக நேரடிப் போட்டி என்கிற நிலை மாறி, புதிய கட்சியான தவெக-வின் வருகையால் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்தது. குறிப்பாக, இந்த தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தவெக 108 இடங்களைக் கைப்பற்றி தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஆகையால், ஆட்சியமைக்க மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவை பெறும் முயற்சியில் தவெக களமிறங்கியுள்ளது.
இதன் ஒரு பகுதியாக கங்கிரஸ் கட்சியின் ஆதரவை தவெக அண்மையில் பெற்றது. இதனால் தற்போது தவெக கூட்டணியின் பலம் 113 ஆக அதிகரித்துள்ளது. இருப்பினும், தனிப் பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தால், விஜய் ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. எனவே, தலா 2 உறுப்பினர்கள் கொண்டிருக்கும் விசிக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளின் ஆதரவை தவெக நாடியுள்ளது.
இந்த மாதிரியான சூழலில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் இன்று (மே 8) சென்னை, வேளச்சேரியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இன்று மாலை 5 மணிக்கு உயர் நிலை குழுவின் இணைய வழி கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. அதில், தற்போதைய அரசியல் நெருக்கடி குறித்து விவாதிக்கப்படும்.
ஜனநாயக முறைப்படி, கட்சியில் கலந்து பேசுவது என்பது வழக்கமான ஒன்று. கட்சியின் தலைவர் என்கிற அடிப்படையில் எனக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும், கட்சி நிர்வாகிகளின் கருத்துக்களை அறிவது, உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு, கடமை ஆகும்" என்றார்.
அதிமுக - திமுக சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்கப் போவதாக பேசப்பட்டு வருவது குறித்து கேட்ட போது பதில் அளித்த அவர், "தோழமை கட்சியுடன் கலந்தாலோசிக்காமல் எந்த கருத்தையும் முன் கூட்டியே கூற முடியாது. உயர்நிலை கூட்டம் முடிவடைந்த பின், மீண்டும் நாளை பத்திரிக்கையாளர்கள் சந்திப்பை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளோம். அப்போது, உயர்நிலை குழுவில் எடுக்கும் முடிவுகளை நாங்கள் அறிவிப்போம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய தொல். திருமாவளவன் எம்பி, "மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் உள்ள ஓர் கட்சியின் தலைவர் என்கிற வகையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினைச் சந்தித்து பேசினோம். அப்போது அவர், இந்த கூட்டணி, மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்கிறது. தவெக தலைவர் ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஒரு போதும் தடையாக இருக்க மாட்டோம். மக்களின் தீர்ப்புக்கு தலை வணங்குவோம் என்கிற கருத்தை என்னிடம் பகிர்ந்துக் கொண்டார்" என்றார்.
இதையடுத்து, தவெக-விற்கு, விசிக ஆதரவளித்தாலும், திமுக எந்த தடையும் விதிக்காதா? என்று கேள்விக் கேட்கப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த திருமாவளவன், "இது மிகவும் அதீதமான, ஓர் யூகமான கேள்வி. எங்களுடைய நிலைப்பாட்டை நாங்கள் இதுவரை எடுக்கவில்லை.
இந்த நிலையில் உங்களின் யூகமான கேள்வி சரியானது அல்ல. முன்னணி தோழர்களுடன் கலந்து பேசி, அப்போது நாங்கள் எடுக்கும் முடிவை ஒட்டி உங்களின் கேள்விக்கு பதிலளிப்போம்" என்றார்.