ETV Bharat / state

திருமாவளவனை திராவிட கட்சிகள் முதலமைச்சராக்க வேண்டும்: எகிறி அடித்த சிந்தனைச்செல்வன்

தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற இப்படி ஒரு முடிவெடுப்பது காலத்தின் கட்டாயம் என்று விசிகவின் சிந்தனைச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

விசிக பொதுச்செயலாளர் சிந்தனைச்செல்வன்
விசிக பொதுச்செயலாளர் சிந்தனைச்செல்வன் (X/@sinthanaivck)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 7, 2026 at 9:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: திருமாவளவனை முதலமைச்சராக்க திராவிட கட்சிகள் முன்மொழிய வேண்டும் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சிந்தனைச்செல்வன் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தவெகவுக்கு கூடுதலாக 11 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படும் நிலையில், 5 உறுப்பினர்களைக் கொண்ட காங்கிரஸ் மட்டுமே அக்கட்சிக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. பெரும்பான்மைக்கு 118 இடங்கள் தேவை என்ற நிலையில், பெரும்பான்மை இல்லாததால் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசு அமைவதில் கடும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் சிந்தனைச்செல்வன் தனது அதிகாரப்பூர்வ ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "நடந்து முடிந்த தேர்தல் முடிவுகள் வியத்தகு அதிர்வுகளை உருவாக்கி உள்ளன. திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிரான மக்களின் கோபம் இது என்கிறார்கள் சிலர். விஜய் மீதான ரசிக மனோபாவத்தில் எழுந்த ஒரு ஜென்சி அலை இது. அர்த்தமுள்ள அரசியல் பிரளயம் அல்ல. பொங்கி வழிந்து உடனே வடிந்து நீர்த்துவிடும் மாய சுனாமி இது என்கிறார்கள் சிலர்.

இது மனிதனுக்கும், மனிதனுக்கும் இடையே நடந்த தேர்தல் அல்ல. மனிதனுக்கும், வாக்குச்சாவடி இயந்திரத்திற்கும் இடையே நடந்த யுத்தம் இது. நேர்மையான தேர்தலை நடத்துவதற்காகாவா, ஞானேஷ்குமாரை பாஜக குறுக்கு வழியில் சட்டங்களை வளைத்து தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரியாக கொண்டு வந்தது?

பாஜகவுக்கு எதிரான மாநிலங்களில் கருத்துக்கணிப்பு என்ற பெயரில் பொய்கருத்தை பொதுக்கருத்தாக திணித்து அதற்கேற்ப வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலம் அரங்கேற்றப்படும் நுட்பமான மோசடி இது என உறுதிபட சொல்பவர்களின் கருத்தும் புறக்கணிக்க முடியாததுதான்.

இதையும் படிங்க: த.வெ.க ஆட்சி அமைக்க தி.மு.க தடையாக இருக்காது - மு.க. ஸ்டாலின் உறுதி

கொளத்தூரில் அண்ணன் ஸ்டாலினின் தோல்வி எந்திர மோசடியே தவிர அது வாக்காளர்களின் உணர்வு அல்ல என்பதை அண்மை நிகழ்வுகள் மெய்ப்பிக்கின்றன. இத்தகு சூழலில்தான் குடித்து விட்டு தெருவில் ஆடும் சில தவெக எம்எல்ஏக்களின் ஆட்டம், விஜயின் உடனிருக்கும் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களின் பின்னணி இவற்றை கண்டு அதிர்ந்து போன பலரும் அதிமுகவை குறைந்தபட்ச செயல் திட்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் திமுக ஆதரிக்க முன்வரவேண்டுமென பேசுவதையும் காண முடிகிறது.

என்னிடமும் சமூக அக்கறையுள்ள நண்பர்கள் இது குறித்து பேசினார்கள். ரசிக மனோநிலையும் பாசிசத்தின் சதியும் சேர்ந்து உருவாக்கிய ஆபத்திலிருந்து நாட்டை காக்க இப்படி நடந்தால் என்ன என கேள்வி எழுப்பினார்கள். இந்த சூழலில் தலைவர் திருமாவை முதலமைச்சராக முன்மொழிந்து அதை நோக்கி நகர்த்துவதுதான் திராவிட கட்சிகள் முன்னெடுக்க வேண்டிய சரியான நிலைப்பாடாக இருக்குமென தோன்றுகிறது.

மாற்றம் வேண்டுமென தமிழக மக்கள் உண்மையிலேயே விரும்பியிருந்தால் தன் வாழ்வை மக்களுக்காக அர்பணித்துள்ள அப்பழுக்கற்ற அனுபவம் வாய்ந்த தலைவர் திருமாவை முதல்வர் ஆக்குவதுதான் சரியாக இருக்கும். சமூக நீதி மண் இது என்று மார்தட்டிக்கொள்பவர்கள் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற இப்படி ஒரு முடிவெடுப்பது காலத்தின் கட்டாயம். இது தமிழகத்தின் மீது படிந்துள்ள அனைத்து கறைகளையும் துடைத்தெரிந்து விடும். இருபெரும் எதிர் துருவ திராவிடக்கட்சிகளின் இடையே இது மட்டும்தான் மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் குறைந்தபட்ச செயல்திட்ட ஒப்பந்தமாக இருக்கும்.

சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு பரப்பும் அன்பர்கள் கவனத்திற்கு. இது என் தனிப்பட்ட கருத்தல்ல. கோடிக்கணக்கான மக்களை நம்பிக்கையூட்டும் கருத்து. ஆனால் சத்தியமாக எழுச்சித் தமிழருடன் இது குறித்து நான் கலந்து பேசவில்லை. முதல்முறையாக கட்சித்தோழர்கள் யாருடனும் கலந்து பேசாமல் மக்களின் தாகத்தை நான் பதிவுசெய்துள்ளேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

சிந்தனைச்செல்வன்
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி
TVK VIJAY
DMK
TAMIL NADU ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.