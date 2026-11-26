கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை தேவையா? திருமாவளவன் 'பளிச்' பதில்
"முருக பக்தர்கள் என்ற பெயரில் மதவெறி சக்திகள் உள்ளே நுழைந்து விடக்கூடாது, வன்முறைக்கு வித்திட்டு விடக்கூடாது என்பதில் திருப்பரங்குன்றம் கோயில் அறங்காவலர்கள் குழுவினர் எச்சரிக்கையாக இருந்துள்ளனர்" என திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : November 26, 2026 at 5:17 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை தேவையில்லை என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் அரசமைப்புச் சட்ட நாள் உறுதிமொழி விழா நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தலைமையில் தொண்டர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை திருமாவளவன் சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "இன்று நவம்பர் 26 பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்த நாள். கட்சியின் தலைமை நிலைய பொறுப்பாளர் தமிழ் கதிர் கடந்த வாரம் காலமான நிலையில், பிரபாகரனின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தவிர்த்துள்ளது.
உலகத் தமிழர் அனைவருக்கும் அண்ணன் பிரபாகரனின் பிறந்தநாளில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆண்டுதோறும் 27ஆம் தேதி மாவீரர் நாள் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு நாளைய தினம் தர்மபுரியில் மாவீரர் நாள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது" என திருமாவளவன் கூறினார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "தொகுதி மறுவரையறையை மத்திய அரசு கைவிடக் கோரி தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போராட்டம் நடத்தவுள்ளது.
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பெண் அரசு அதிகாரிக்கு கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ தொல்லை கொடுத்திருந்தால், அவர் மீது நிச்சயமாக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசு வேகமாக நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு, வழக்கு பதிவு செய்து புலன் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. எனவே இந்த விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் கோரி வரும் சிபிஐ விசாரணை தேவையில்லை. சிபிஐ விசாரணைக்கு அவசியம் இருப்பதாக நாங்களும் கருதவில்லை. தமிழ்நாடு அரசு சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், "முருக பக்தர்கள் என்ற பெயரில் மதவெறி சக்திகள் உள்ளே நுழைந்து விடக்கூடாது, வன்முறைக்கு வித்திட்டு விடக்கூடாது என்பதில் திருப்பரங்குன்றம் கோயில் அறங்காவலர்கள் குழுவினர் எச்சரிக்கையாக இருந்துள்ளனர்.
உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை வைத்து ஆகம விதிகளை தாங்கள் மீறக் கூடாது என்பதில் கோயில் நிர்வாகம் தெளிவாக இருந்திருக்கிறது. இதைத்தான் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரும் நீதிமன்றத்திலும் கூறியிருக்கிறார்" என திருமாவளவன் கூறினார்.