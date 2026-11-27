தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை திமுக எதிர்க்க வேண்டும்: திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்
"தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை திமுக ஒருபோதும் ஆதரிக்காது என நம்புகிறேன். சமூக நீதி அரசியல் பாரம்பரியம் கொண்ட திமுக, இத்தகைய வரலாற்றுப் பிழையை செய்ய வாய்ப்பே இல்லை" என தொல்.திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
Published : November 27, 2026 at 9:33 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கடந்த முறையை போலவே தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை எதிர்க்க திமுக முன்வர வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கோவை விமான நிலையத்துக்கு வருகை தந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் வரும் 30-ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 3-ஆம் தேதி வரை 4 நாள்கள் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தக் கூட்டத்தொடரின் போது நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அனைத்து மாநிலங்களிலும் சராசரியாக 50 விழுக்காடு உயர்த்தும் வகையிலான தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கொண்டு வந்து நிறைவேற்ற பாஜக அரசு முயற்சிக்கிறது.
இதற்காக திமுக உள்ளிட்ட சில கட்சிகளிடம் பாஜக அரசு ஆதரவு கோரியிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. கடந்த முறை தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை திமுக முன்னின்று கடுமையாக எதிர்த்தது. அந்த மசோதா தோல்வியடைந்ததற்கு முக்கியக் காரணமே திமுகதான்.
அதே போல, இந்த முறையும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை வீழ்த்துவதற்கு திமுக முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்பதே தமிழ் மக்கள் மற்றும் ஜனநாயக சக்திகள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.
இந்த முறையும் அந்த மசோதா தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும். இந்த மசோதாவை திமுக ஒருபோதும் ஆதரிக்காது என நம்புகிறேன். சமூக நீதி அரசியல் பாரம்பரியம் கொண்ட திமுக, இத்தகைய வரலாற்றுப் பிழையை செய்ய வாய்ப்பே இல்லை.
இந்த மசோதா வெற்றி பெற்றால் நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயரும் என்பதோடு நின்றுவிடாது. பல்வேறு பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தி அரசியலில் மிக மோசமான பேரிடருக்கு வழிவகுத்துவிடும்.
'ஒரே தேசம், ஒரே தேர்தல், ஒரே ஆட்சி' என்ற முறையில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி முறையைக் கொண்டு வந்துவிடுவார்கள். இதன் பின்னணியில், ஆர்எஸ்எஸ் ஆட்சியைக் கொண்டு வருவதற்கான சதி முயற்சி உள்ளது.
இது தேசத்தையே அடியோடு புரட்டிப் போட்டுவிடும்; மேலும், நாட்டின் ஜனநாயகத்துக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கக் கூடியது. 543 மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றாமலேயே மகளிருக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்கள் கோரிக்கையாக உள்ளது.
இதனை வலியுறுத்தி வரும் சனிக்கிழமை (நவ.28) தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்" என அவர் கூறினார்.