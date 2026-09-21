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TN 07 CM 2031: திருமாவளவன் வந்த காரின் பதிவெண் - அதிரும் சமூக வலைதளம்

முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த GOAT திரைப்படத்தில் 'TN 07 CM 2026' என்ற பதிவெண் கொண்ட கார் இடம்பெற்றிருக்கும்.

விசிக தலைவர் வந்த காரின் சர்ச்சைக்குரிய பதிவெண்
விசிக தலைவர் வந்த காரின் சர்ச்சைக்குரிய பதிவெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 21, 2026 at 10:43 PM IST

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சென்னை: செம்பரம்பாக்கம் அருகே ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் வந்த காரின் பதிவெண் TN 07 CM 2031 என இருந்தது பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

பூந்தமல்லி அருகே செம்பரம்பாக்கத்தில் உள்ள ஈவிபி (EVP) பிலிம் சிட்டியில் ஒரு தனியார் ஊடகக் குழு சார்பில் 'திருமா 35 ஆண்டுகள்' என்ற தலைப்பிலான நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக விலை உயர்ந்த சொகுசு கார் ஒன்றில் திருமாவளவன் வருகை தந்தார். அப்போது அவர் வந்த காரின் பதிவெண் 'TN 07 CM 2031' என இருந்தது.

முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த GOAT திரைப்படத்தில் 'TN 07 CM 2026' என்ற பதிவெண் கொண்ட கார் இடம்பெற்றிருக்கும். அப்போது விஜய் அரசியலுக்கு வந்ததால், 2026-இல் அவர் முதலமைச்சர் ஆவார் என மறைமுகமாக குறிக்கும் வகையில் அந்த பதிவெண் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அது, அந்த சமயத்தில் பெரிய அளவில் டிரெண்டிங்கும் ஆனது.

இந்த சூழலில், 'TN 07 CM 2031' என்ற பதிவெண் கொண்ட காரில் திருமாவளவன் வந்தது பெரும் பேசுபொருளானது. 2031 சட்டமன்றத் தேர்தலை குறிப்பிடும் வகையிலேயே இந்த பதிவெண் வைக்கப்பட்டிருந்ததாக சமூக வலைதளங்களிலும், ஊடகங்களிலும் விவாதங்கள் வெடித்தன.

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இதுதொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் தற்போது இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன.

இதனிடையே, காரில் இருந்த வாகன பதிவெண்ண் குறித்து போக்குவரத்து துறையில் விசாரித்தபோது, அது கடந்த 2018-ம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட இருசக்கர வாகனத்தின் பதிவெண் என்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, போலி பதிவெண் கொண்ட காரில் திருமாவளவன் பயணித்ததாக கூறி சமூக வலைதளங்களில் ஒருதரப்பினர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து விசிக மாநிலப் பொருளாளர் எஸ்.எஸ்.பாலாஜி வெளியிட்ட பதிவில், "திருமா 35 ஆண்டுகள்' என்ற நிகழ்ச்சியை EVP பிலிம் சிட்டியில் தனியார் ஊடகக் குழு ஒன்று ஒருங்கிணைத்தது. நிகழ்ச்சியின் அனைத்து ஏற்பாடுகளும், விருது வழங்குவது போன்ற அனைத்துப் பொறுப்புகளும் அவர்கள்தான் ஏற்றுக் கொண்டனர். நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைத்த குழுவினர் PHOTO SHOOT-காக இந்தக் காரைப் பயன்படுத்தி இருக்கின்றனர்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

திருமாவளவன்
திருமாவளவன் கார்
TN 07 CM 2031
விசிக
THIRUMAVALAVAN CAR

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