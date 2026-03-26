வாபஸ் வாங்க மறுக்கும் காங்கிரஸ் - திருமாவளவன் அதிரடி அறிவிப்பு
விசிகவுக்கு உழவர்கரை தொகுதியை திமுக ஒதுக்கிய நிலையில், அந்த தொகுதியில் இருந்து காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வேட்புமனுவை திரும்ப பெற மறுத்து வருகிறார்.
Published : March 26, 2026 at 12:55 PM IST
சென்னை: புதுச்சேரி சட்டப் பேரவை தேர்தலில் விசிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதியில், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வேட்புமனுவை வாபஸ் வாங்க மறுத்து வரும் நிலையில், 3 தொகுதிகளில் மனு தாக்கல் செய்த விசிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள் என திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணியில் திமுகவுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட 14 தொகுதிகளிலிருந்து உழவர்கரை தொகுதி விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. அந்தத் தொகுதியில் ஆர்.எஸ்.எஸ், பாஜகவைச் சார்ந்த வரும், பாஜகவிலிருந்து விலகி ஓரிரு வாரங்களுக்கு முன்பு கட்சியில் சேர்ந்தவருமான ஒருவரைத் தற்போது காங்கிரஸ் வேட்பாளராக நிறுத்தியுள்ளது.
அந்த தொகுதி விசிகவுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட பிறகும் கூட அவரை வாபஸ் பெற வைக்காமல் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் மறுக்கிறது. இதனால் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விசிகவுக்கு தொகுதி உண்டா? இல்லையா? என்பது தெளிவாகாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது.
வேட்பு மனுக்களைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான காலக்கெடு இன்று பிற்பகல் 3 மணியோடு முடிவடைய உள்ளது. இந்நிலையில், காங்கிரஸின் அணுகுமுறை விசிகவுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்தமாக கூட்டணியின் வெற்றி வாய்ப்பையே கேள்விக்குள்ளாக்குவதாக இருக்கிறது. எனவே, வேறு வழியின்றி விசிக வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்துள்ள மூன்று தொகுதிகளுக்குமான அதிகாரப்பூர்வமான வேட்பாளர்களை அறிவிக்கிறோம்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளாக புதுச்சேரியை சீரழித்து வரும் பாஜக கூட்டணியை வீழ்த்தி மீண்டும் சமூக நல்லிணக்கமும், வளர்ச்சியில் அக்கறையும் கொண்ட ஆட்சியை புதுச்சேரியில் அமைத்திட மதச்சார்பற்ற உணர்வு கொண்ட புதுச்சேரி மக்கள் விசிக வேட்பாளர்களுக்குப் பேராதரவு அளித்து வெற்றி பெற செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விசிக சார்பில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தவர்கள் விவரம்
- ஊசுடு - அரியபுத்ரி என்கிற அரிமாத்தமிழன்
- நெட்டப்பாக்கம் - அமுதவன்
- உழவர்கரை - செல்வ புஷ்பலதா
முன்னதாக, புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணியில் கடந்த சில நாட்களாக தொகுகு பங்கீடு விவகாரத்தில் கடும் இழுபறி நிலவி வந்தது. வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இறுதி நாளில் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே உடன்பாடு ஏற்பட்டது. அதன்படி காங்கிரஸ் 16 தொகுதிகளிலும், திமுக 14 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வகையில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டது. திமுகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 14 தொகுதிகளில் விசிகவுக்கு உழவர்கரை தொகுதியை திமுக ஒதுக்கியது.
ஆனால், அந்த தொகுதியில் ஏற்கனவே காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்நிலையில் விசிகவுக்கு உழவர்கரை தொகுதி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையிலும், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வேட்புமனுவை திருப்ப பெறவில்லை. இதன் காரணமாக விசிக சார்பில் 3 தொகுதிகளிலும் மனு தாக்கல் செய்த வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்புமனுக்களை வாபஸ் பெறாமல் போட்டியிடுவார்கள் என திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.