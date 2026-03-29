காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி; விசிக வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிப்பு
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திருமாவளவன் 87 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளரிடம் தோல்வி அடைந்தார்.
Published : March 29, 2026 at 9:01 PM IST
சென்னை: விசிக தலைவர் திருமாவளவன் காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடவுள்ளார்.
திமுக கூட்டணியில் விசிகவுக்கு 8 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், விசிக வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ளார்.
- கட்டுமன்னார்கோவில் - திருமாவளவன்
- செய்யூர் - சிந்தனைச் செல்வன்
- திருப்போரூர் - பன்னீர் தாஸ்
- பெரியகுளம் - ஆற்றல் அரசு
- பண்ருட்டி - அப்துல் ரகுமான்
- திண்டிவனம் - வன்னி அரசு
- அரக்கோணம் - எழில் கரோலின்
- கள்ளக்குறிச்சி - மாலதி
கடந்த முறை நாகை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற ஆளூர் ஷாநவாஸ் உள்ளிட்ட சிலருக்கு இந்த முறை வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.