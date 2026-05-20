தவெக அமைச்சரவையில் விசிக, ஐயூஎம்எல்? - திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகின்றனவா?
தமிழக அமைச்சரவையில் விசிகவும், ஐயூஎம்எல் கட்சியும் இடம்பெற விரும்பும் தமிழக வெற்றிக் கழகம், அந்தந்த கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
Published : May 20, 2026 at 7:54 PM IST
By- எஸ்.உசேன்
திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிக்கும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கும், தங்களது அமைச்சரவையில் இடம்பெற தவெக அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில், இவ்விரு கட்சிகளும் ஆளுங்கட்சியின் அழைப்பை ஏற்று, தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதற்காக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகின்றனவா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
நடைபெற்று முடிந்துள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகளுடன் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.
இந்த தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியாக வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சியாக மாறியுள்ளது. அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.
தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், தவெக ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 உறுப்பினர்கள் இல்லாததால், திமுக கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தது. இதையடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இடதுசாரி கட்சிகளும் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தன.
இதனால் பெரும்பான்மை பலத்தை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய், கடந்த 10-ஆம் தேதி தமிழக முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றுக் கொண்டார். முதலமைச்சருடன் அப்போதே 9 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இதையடுத்து அமைச்சர்களுக்கான துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டன. அதன்படி, உள்துறை, ஆட்சிப்பணி, காவல் பணி, மாற்றுத்திறனாளிகள் துறை, முதியோர் நலன், பெண்கள் நலன், இளைஞர் நலன், குழந்தைகள் நலன், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் விநியோகம் ஆகிய துறைகளை முதலமைச்சர் விஜய் தன் வசம் வைத்துள்ளார்.
அமைச்சர் என்.ஆனந்திற்கு ஊரக வளர்ச்சித் துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவிற்கு பொதுப்பணித்துறை மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை, அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு சுகாதாரம், குடும்ப நலன் மற்றும் மருத்துவக் கல்வித்துறை, அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு நிதித்துறை, அமைச்சர் வெங்கடரமணனுக்கு உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் குடிமைப் பொருள் விநியோகத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், அமைச்சர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமாருக்கு மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை, அமைச்சர் ராஜ்மோகனுக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை, அமைச்சர் பிரபுவுக்கு சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் அடங்கிய இயற்கை வளங்கள் துறை, அமைச்சர் கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறை மற்றும் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு துறை ஆகியவை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள.
இந்நிலையில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை, உயர்கல்வித் துறை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளுக்கு விரைவில் அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மொத்தமுள்ள 54 துறைகளில், ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் இரண்டு அல்லது மூன்று துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டு 32 துறைகளுக்கு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள 22 துறைகளுக்கு அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை.
இந்நிலையில், அமைச்சரவை விரிவாக்கம் வரும் வியாழக்கிழமை செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளித்த காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் 2 அமைச்சர்கள் இடம்பெற உள்ளனர்.
குறிப்பாக, மேலூர் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஸ்வநாதனுக்கு உயர்கல்வித் துறையும், கிள்ளியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேஷ் குமாருக்கு சுற்றுலாத்துறையும் ஒதுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இடதுசாரி கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவை வெளியில் இருந்து தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தருவதாக ஏற்கெனவே தெரிவித்திருந்தன.
விசிகவுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா அழைப்பு
இந்நிலையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆகியவை அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த ஒரு பிரிவினருக்கு அமைச்சரவையில் தவெக வாய்ப்பு கொடுக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. ஆனால். அதிமுகவின் ஒரு பிரிவினருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுத்தால், தவெகவுக்கு அளித்த ஆதரவை மறுபரிசீலனை செய்வோம் என சிபிஎம் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம் எச்சரித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து ஆதவ் அர்ஜுனாவிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "அதிமுகவில் இருந்து ஒரு பிரிவினர், அதிகாரத்திற்காகவோ, அமைச்சர் பதவிக்காகவோ பிரிந்து வெளியே வரவில்லை" என்றார். இதன்மூலம், அதிமுகவின் ஒரு பிரிவினர் அமைச்சரவையில் இடம்பெறப்போவதில்லை என்பது தெளிவாகிறது.
அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என விசிகவுக்கு ஆதவ் அர்ஜுனா அழைப்பு விடுத்தது குறித்து விசிக தலைவர் திருமாவளவனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
ஆதவ் அர்ஜுனாவின் அழைப்பிற்கு நன்றி தெரிவித்த திருமாவளவன், விசிகவில் பெரும்பாலானோர் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்மொழிந்ததாகவும், இதுகுறித்து முன்னணி பொறுப்பாளர்களுடன் கலந்து பேசி முடிவை அறிவிக்க இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும் விசிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னி அரசுக்கு ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை, வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை, வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை ஆகிய துறைகளில் ஏதேனும் ஒரு துறை வழங்கப்படும் என்று தெரிகிறது. மேலும் விசிகவுக்கு இரண்டு வாரியங்கள் ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஐயூஎம்எல் கட்சிக்கும் ஆதவ் அழைப்பு
அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என விசிக மட்டுமன்றி இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் கட்சிக்கும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
இந்த சூழலில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மாநில நிர்வாகக் குழுவின் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னையில் நாளை (வியாழக்கிழமை) நடைபெற உள்ளது. இதில், அமைச்சரவையில் இடம்பெறலாமா என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.
அமைச்சரவையில், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீம் கட்சி இடம்பெறும்பட்சத்தில், சிறுபான்மை நலத்துறையும், ஹஜ் கமிட்டி போன்ற முக்கியமான வாரியங்களும் கொடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழக ஆளுநர் அர்லேகர் இன்றிரவு சென்னை வரும் நிலையில், அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தொடர்பான பட்டியல் நாளை அவரிடம் வழங்கப்படலாம் என்று்ம, நாளை மாலை புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொள்வார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விசிகவும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் நிலைப்பாட்டில் இருந்து ஆட்சியில் பங்கெடுப்பதன் மூலமாக, இந்த ஆட்சி ஒரு வருடம் நீடிக்குமா? இரண்டு வருடம் நீடிக்குமா என்ற கேள்விகளுக்கு இடம் அளிக்காமல் வலிமையான அரசாக மாறும்.
தமிழக அமைச்சரவையில், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இடம்பெற வேண்டும் என்று தவெக விரும்புவதாக தெரிகிறது. அதை ஏற்றுக் கொண்டு திருமாவளவன் மாநில அரசியலுக்கு திரும்பினால், அவர் விரும்பும் முக்கிய துறையை ஒதுக்க தவெக தயாராக உள்ளது என அவரிடம் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தவெக அமைச்சரவையில் விசிகவில் இருந்து வன்னி அரசுக்கு இடம் கிடைக்குமா அல்லது நேரடியாக திருமாவளவனே களம் காண்கிறாரா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
திமுக கூட்டணியில் தொடர்கிறோம்; தவெகவுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருகிறோம் என்று கூறி வரும் விசிகவும், இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவதற்காக திமுகவின் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
அதுமட்டுமன்றி, அடுத்து வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தலை ஆட்சியில் பங்கு பெற்றுக் கொண்டே திமுக கூட்டணியுடன் விசிக தேர்தலை சந்திக்க முடியுமா? அல்லது அடுத்து வரும் தேர்தல்களை தவெகவுடன் இணைந்து சந்திக்க உள்ளதா? என்பது மில்லியன் டாலர் கேள்வியாக உள்ளது.