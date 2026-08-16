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குமரியில் ரயில் ராட்டினம் உடைந்து விபத்து; 10 வயது சிறுவன் உட்பட 7 பேர் படுகாயம்

வாவுபலி பொருட்காட்சியில் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு இயந்திரங்கள், ராட்டினங்கள் ஆகியவை பாதுகாப்பற்ற முறையில் இயக்கப்பட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

விபத்துக்குள்ளான ரயில் ராட்டினம்
விபத்துக்குள்ளான ரயில் ராட்டினம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 9:26 AM IST

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கன்னியாகுமரி: வாவுபலி பொருட்காட்சியில் ரயில் ராட்டினம் உடைந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 10 வயது சிறுவன் உட்பட 7 பேர் பலத்த காயமடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு குழித்துறை நகராட்சி சார்பில் தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள திடலில் பொருட்காட்சி நடத்தப்படும். அதன்படி, இந்த ஆண்டுக்கான வாவுபலி பொருட்காட்சி கடந்த மாதம் 29-ம் தேதி தொடங்கிய நடைபெற்று வந்தது.

இந்த பொருட்காட்சியில் குமரி கலைஞர்களின் படைப்பாற்றல்கள், அறிவியல் கண்காட்சி, விவசாய பொருட்கள், மரம் மற்றும் செடி கன்றுகள், பூ செடிகள், பல்வேறு வீட்டு உபயோக பொருட்கள் உட்பட குழந்தைகள் விளையாடி மகிழ்வதற்கான சிறிய ராட்டினம் முதல் ராட்சத ராட்டினம் வரை இடம்பெற்று இருந்தன.

இதனைக் கண்டு ரசிக்க கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மற்றும் அண்டை மாநிலமான கேரளாவை சேர்ந்த மக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வந்து செல்கின்றனர். இவ்வாறு பொருட்காட்சிக்கு வரும் மக்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை குளித்துறை நகராட்சி செய்யவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ச்சியாக முன்வைக்கப்பட்டு வந்தன.

மேலும், குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு இயந்திரங்கள், ராட்டினங்கள் ஆகியவை பாதுகாப்பற்ற முறையில் இயக்கப்பட்டு வருவதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வந்தன. ஆனால், இந்த புகார்களை அங்கு ஏலம் எடுத்து நடத்தும் வருபவர்கள் கண்டுக்கொள்ளாமல் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

அதேபோன்று, மாநகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகமும் கூட இதனை கண்டு கொள்ளாமல் அலட்சியப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தின விடுமுறை என்பதால், மாலையில் பொருட்காட்சிக்கு ஏராளமான மக்கள் வந்துள்ளனர். குழந்தைகளுடன் திரண்ட மக்கள் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுகளை விளையாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தனர்.

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இந்நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக இயங்கி கொண்டிருந்த ரயில் ராட்டினத்தின் ஒரு பாகம் திடீரென கழன்று விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் ராட்டினத்தில் அமர்ந்திருத்த 10 வயது சிறுவன் உட்பட 7 பேர் கீழே விழுந்து பலத்த காயம் அடைந்தனர்.

உடனடியாக அங்கிருந்தவர்கள் அவர்களை மீட்டு, குழித்துறையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கான அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் 10 வயது சிறுவன் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டதால், ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதற்கிடையே, தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் மார்த்தாண்டம் டிஎஸ்பி தலைமையிலான களியக்காவிளை போலீசார், அங்கிருப்பவர்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றினர். மேலும், விபத்துக்குள்ளான காரணம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

VAVUBALI EXHIBITION GROUND
CAROUSEL TRAIN ACCIDENT
குழித்துறை நகராட்சி
ரயில் ராட்டினம் விபத்து
VAVUBALI CAROUSEL TRAIN ACCIDENT

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