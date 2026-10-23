பெட்ரோல், டீசல் பங்க்குகளுக்கு VAT பதிவிலிருந்து விலக்கு - தமிழக அரசு அறிவிப்பு
இந்த விலக்கைப் பெறுவதற்கு ஒரு முக்கிய நிபந்தனையை அரசு விதித்துள்ளது. அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை நிலையங்கள் தமிழ்நாடு சரக்கு மற்றும் சேவை வரிச் சட்டம் 2017ன் கீழ் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்
Published : October 23, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமில்லாத பெட்ரோல், டீசல் சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்திருந்தால், அவற்றுக்கு தமிழ்நாடு மதிப்புக் கூட்டு வரிச் சட்டத்தின் (VAT) கீழ் தனியாகப் பதிவு செய்வதிலிருந்து விலக்கு அளித்து தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்பு, தமிழக அரசின் வணிக வரிகள் மற்றும் பதிவுத் துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட சிறப்பு அரசிதழில் இடம்பெற்றுள்ளது.
தமிழகத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை செய்யும் சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள் அனைத்தும் இந்த அறிவிப்பின் கீழ் வராது. எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமில்லாத பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை நிலையங்களுக்கு மட்டுமே இந்த விலக்கு பொருந்தும்.
அதன்படி, எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெட்ரோல், டீசலைக் கொள்முதல் செய்து, தமிழகத்தில் பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யும் இத்தகைய சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள், தமிழ்நாடு மதிப்புக் கூட்டு வரிச் சட்டம், 2006 ன் பிரிவு 38(1)-ன் கீழ் பதிவு செய்வதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த விலக்கைப் பெறுவதற்கு ஒரு முக்கிய நிபந்தனையை அரசு விதித்துள்ளது. அதன்படி, சம்பந்தப்பட்ட பெட்ரோல், டீசல் விற்பனை நிலையங்கள் தமிழ்நாடு சரக்கு மற்றும் சேவை வரிச் சட்டம், 2017 ன் கீழ் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
இந்த நிபந்தனையைப் பூர்த்தி செய்யும் விற்பனை நிலையங்கள் மட்டுமே VAT சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்வதிலிருந்து விலக்கு பெற முடியும்.
தமிழ்நாடு மதிப்புக் கூட்டு வரிச் சட்டம், 2006 ன் பிரிவு 38(5)(a)யை பிரிவு 38(6) உடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தி இந்த விலக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இதனால் மூலம் பங்க் உரிமையாளர்கள் மாதாமாதம் இரண்டு ரிட்டன் தாக்கல் செய்யும் நிலை ஏற்படாது. அரசும் GST என்ற ஒரே தளத்தில் அனைத்து டீலர்களின் கணக்கையும் கண்காணிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.