வாசுதேவநல்லூரில் வாகைச்சூட போவது யார்?
Published : May 4, 2026 at 5:32 PM IST
வாசுதேவநல்லூர் (தென்காசி): வாசுதேவநல்லூர் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
வாசுதேவநல்லூர் தொகுதியில் கடந்த 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட மதிமுகவின் சதன் திருமைலை குமார் அதிமுக வேட்பாளர் மனோகரனை சுமார் 2,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
இந்த தொகுதியில் இம்முறை திமுகவின் ராஜா, அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவின் ஆனந்தன் அய்யாசாமி, நாதகவின் மதிவாணன், தவெக சார்பில் அமுதா ராணி உள்ளிட்டோர் களத்தில் இருந்தனர்.
வாசுதேவநல்லூரில் ஆண் வாக்காளர்கள் 86.592, பெண் வாக்காளர்கள் 99,205, மூன்றாம் பாலினத்தவர் 9 பேர் என மொத்தம் 1,85,806 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். மொத்த வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 81.30