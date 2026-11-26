ஆமணக்கு விதைகள் சாப்பிட்ட மலை கிராம பள்ளி மாணவர்களுக்கு உடல்நலம் பாதிப்பு - பள்ளிக் கல்வித்துறை விசாரணை
மாணவர்களுக்கு உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்டது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 26, 2026 at 2:10 PM IST
தேனி: வருசநாடு மலை கிராமத்தில் ஆமணக்கு விதைகளை சாப்பிட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்கு உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் வருசநாடு அருகே மஞ்சனூத்து மலை கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. சாலை வசதி, மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாமல் செயல்படும் இந்தப் பள்ளியில் அருகில் உள்ள ஒட்டுக்கல், திருப்பூர் ஆகிய மலை கிராமங்களைச் சேர்ந்த 18 குழந்தைகள் படித்து வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், நேற்று (நவ.25) பள்ளிக்கு வருகை தந்த மாணவர்கள் சிலர் பள்ளி வளாகம் அருகே உள்ள காட்டுப் பகுதியில் வளர்ந்திருந்த "ஆமணக்கு விதைகளை" சாப்பிட்டதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பியபோது, பள்ளி மாணவர்கள் சிலருக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதனையடுத்து, ஆம்புலன்ஸ் வரவைக்கப்பட்டு, தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக மாணவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அங்கு தொடர்ந்து மாணவர்கள் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டு மாணவர்களுக்கு மட்டும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், இன்று காலை பள்ளிக்கு வருகை தந்த மேலும் 10 மாணவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்வதற்காக பள்ளி சீருடைகளிலேயே ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.
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அவர்களுக்கு தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனைகள் தற்போது செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முழுமையான பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பின்பே மாணவர்களின் உடல் நலம் பாதிப்பு குறித்து தெரியவரும் என மருத்துவர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி குழந்தைகளுக்கு திடீர் உடல்பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.