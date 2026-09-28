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3-வது நாளாக தொடரும் வருசநாடு மலை கிராம மக்களின் காத்திருப்பு போராட்டம்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி 98 மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத்துறை களமிறங்கியுள்ளது.

ஊர்வலமாக சென்று போராடிய பொதுமக்கள்
ஊர்வலமாக சென்று போராடிய பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 6:41 PM IST

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தேனி: மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மூன்றாவது நாளாக வருசநாடு மலை கிராம மக்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட கடமலைக்குண்டு பேருந்து நிலைய பகுதியில் நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 26) முதல் வருசநாடு மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார மலைக்கிராம பொதுமக்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இரவு பகலாக நடைபெற்று வரும் இந்த போராட்டம் வரும் 29 ஆம் தேதி வரை தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

அந்த வகையில், இன்று மூன்றாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில், பெண்கள் தங்களது குழந்தைகளுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், மலை கிராம மக்களின் இந்த போராட்டத்துக்கு திமுக, அதிமுக மற்றும் பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளும், அமைப்புகளும் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்த சூழலில் தான் நாளை உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கின் தொடர்பான விசாரணை வர உள்ளது. இந்த விசாரணையில் தங்களுக்கு சாதகமான முடிவுகளே வரும் என்ற நம்பிக்கையில் மலை கிராம மக்கள் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

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முன்னதாக நேற்றைய தினம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மக்களை சந்தித்த ஆண்டிபட்டி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் மகாராஜன், தனது ஆதரவை தெரிவித்ததோடு, போராட்டத்தில் ஈடுபடும் மக்களுக்காக ரூ. 1 லட்சம் நிதி உதவியை வழங்கினார்.

மேகமலை புலி காப்பகத்தை காரணம் காட்டி மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத்துறை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம் காட்டி 98 மலை கிராம மக்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையில் வனத்துறை களமிறங்கியுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தே தற்போது வருசநாடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர்.

TAGGED:

மலைவாழ் மக்கள் போராட்டம்
மேகமலை புலிகள் காப்பகம்
VARUSANADU PROTEST
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