வருண் சக்கரவர்த்தி, வாஷிங்டன் சுந்தரை நேரில் அழைத்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்சி மற்றும் தொப்பி ஆகியவற்றை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பரிசாக வழங்கினர்

முதலமைச்சருடன் கிரிக்கெட் வீரர் வருண் சக்கரவர்த்தி சந்திப்பு (X/@mkstalin)
Published : March 16, 2026 at 3:01 PM IST

சென்னை: டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணியில் இடம் பெற்றிருந்த தமிழக வீரர்களான வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோரை நேரில் அழைத்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

அண்மையில் நடந்த ஐசிசியின் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி வீழ்த்தி 3- வது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்தது. இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் இடம் பெற்றிருந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர்கள் சுழல் பந்துவீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் ஆல் ரவுண்டர் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் தங்களது திறமையை சிறப்பான முறையில் இந்த ஆட்டத்தில் வெளிப்படுத்தினர்.

இந்த நிலையில் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள முதலமைச்சரின் முகாம் அலுவலகத்தில் இன்று (மார்ச் 16) இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வீரர்கள் வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றனர்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோருக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி, திருவள்ளுவர் சிலையை நினைவுப் பரிசாக வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். மேலும் அவர்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துரையாடினார்.

முதலமைச்சருக்கு இந்திய அணியின் ஜெர்சியை வழங்கிய வீரர்கள் (X/@mkstalin)
அதைத் தொடர்ந்து, இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்சி மற்றும் தொப்பி ஆகியவற்றை கிரிக்கெட் வீரர்கள் இருவரும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பரிசாக வழங்கினர். ஜெர்சியில்,"வாழ்த்துகள் மற்றும் நன்றி சார்" என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இந்த நிகழ்வின் போது தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், விளையாட்டுத் துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

இந்த சந்திப்பு குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், "தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நமது சூழல் பந்து வீச்சாளர்களான வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோருடனான சந்திப்பு மறக்க முடியாத தருணங்கள். விடாமுயற்சி, ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை போன்றவற்றால் செதுக்கப்பட்ட அவர்களின் பயணத்தைப் பற்றி ஒரு அற்புதமான கலந்துரையாடலை மேற்கொண்டேன்.

வாஷிங்டன் சுந்தர், வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோருக்கு இனி வரும் காலத்தில் பல போட்டிகளில் பங்கேற்று வெற்றி பெற்று பெருமைமிக்க தருணங்களாக அமைய வாழ்த்துகிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

