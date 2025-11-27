''நீதான் போலீசிடம் போட்டு கொடுத்தியா?'' சிறைக்கு சென்று வந்து பெண்ணை தாக்கிய இருவர்.. சென்னை க்ரைம் அப்டேட்
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று நடந்துள்ள வெவ்வேறு குற்றச் சம்பவங்களை குறித்த செய்தித் தொகுப்பு.
Published : November 27, 2025 at 10:54 PM IST
சென்னை: தொழிலில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று ஆசை வார்த்தைகள் கூறி, மாநகராட்சி ஊழியரிடம் ரூ 6.74 லட்சம் மோசடி செய்தவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை சோழிங்கநல்லூர், பனையூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோகுல். இவர் கடந்த 2021ம் ஆண்டு, கரோனா காலத்தில் சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை செய்து வந்த போது, அவருடன் லேப் டெக்னீஷியனாக வேலை செய்து வந்த பிரவீன்குமார் மற்றும் அவரது மனைவி கலைவாணி ஆகியோர் தொழிலில் முதலீடு செய்தால், அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று ஆசை வார்த்தைகள் கூறியுள்ளனர்.
இதனை நம்பிய கோகுல், கடந்த 2021 ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை மொத்தம் ரூ.9,04,000 பணத்தை பிரவீன்குமார் மற்றும் அவரது மனைவிக்கு ஆன்லைன் பணபரிவர்த்தனை மூலம் அனுப்பியுள்ளார். இந்நிலையில், பணத்தை பெற்றுக் கொண்ட பிரவீன்குமார் மற்றும் அவரது மனைவி முதலீடு செய்த பணத்திற்கு லாபத்தை தராமலும், எந்தவொரு தொழிலிலும் பணத்தை முதலீடு செய்யாமலும் இருந்துள்ளனர். இதனால் கோகுல் கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கேட்டுள்ளார்.
இதையடுத்து ரூ.2,30,000 மட்டும் பிரவீன்குமாருக்கு திருப்பி செலுத்தியுள்ளனர். மேலும் மீதி பணம் ரூ.6,74,000 பணத்தை தருவதாக கூறி தொடர்ந்து ஏமாற்றி வந்த நிலையில், இது குறித்து கோகுல் நீலாங்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதனை தொடர்ந்து நீலாங்கரை காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் தலைமையிலான காவல் குழுவினர் பிரவீன்குமாரை (36) கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பெண்ணை தாக்கிய இருவர் சிறையில் அடைப்பு
சென்னை ஓட்டேரி பகுதியில் குடும்பத்துடன் வசித்து வருபவர் இஷ்ரத் (38). இந்த பெண் வீட்டு வேலை செய்து பிழைப்பை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு ஓட்டேரி பழைய வாழைமா நகர் பகுதியில் உள்ள டீக்கடைக்கு சென்று விட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி உள்ளார். அப்போது மது போதையில் வந்த விகாஸ் மற்றும் மதன் ஆகிய இருவர், இஷ்ரத்தை வழிமறித்து, ''நாங்கள் சிறைக்குச் சென்றதற்கு முன்பு, எங்களை குறித்து நீதான் காவலர்களுக்கு தகவல் கொடுத்தாயா?'' என்று கேட்டு அவரை கடுமையாக தாக்கி உள்ளனர்.
இதில் இஷ்ரத் முகம், கை, கால்களில் காயங்கள் ஏற்பட்டு பெரியார் நகர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இதையெடுத்து அவர் ஓட்டேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததன்பேரில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில், சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட விகாஸ் மற்றும் மதன் ஆகிய இருவரும் ஓட்டேரி காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தனர்.
போலீசார் விசாரணையில் விகாஸின் மீது ஆறு வழக்குகளும், மதன் மீது இரண்டு கொலை முயற்சி வழக்குகளும் இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீசார் அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்ற காவலில் அடைத்தனர்.
உணவகத்தின் உரிமையாளரை பீர் பாட்டிலால் தாக்கிய ரவுடி உட்பட 3 பேர் கைது
சென்னை பெரியார் நகர் மூலக்கடை பகுதியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக குடும்பத்துடன் வசித்து வருபவர் உஸ்மான் (30). இவர் கொடுங்கையூர் முருகப்பா நாயக்கன் தெருவில் உணவகம் நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், இவர் நேற்று மதியம் அவரது கடையில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த போது, அடையாளம் தெரியாத மூன்று பேர் உணவு சாப்பிட்டுவிட்டு பணம் தராமல் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
பின்னர் மூவரும் மீண்டும் கடைக்குள் புகுந்து உள்ளனர். அப்போது உஸ்மான் கல்லாப்பெட்டி அருகே தான் வைத்திருந்த பர்சில் பணம் காணவில்லை என முவரிடமும் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது அவர்கள் கீழே கிடந்த பீர் பாட்டிலை எடுத்து உஸ்மானின் தலையில் அடித்ததால் உஸ்மானுக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அங்கிருந்தவர்கள் உஸ்மானை மீட்டு ஆட்டோ மூலம் ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கிடையே சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த கொடுங்கையூர் போலீசார், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் உஸ்மானிடம் புகாரை பெற்றுக்கொன்றனர். பின்னர் இதில் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று பேரை பிடிக்க தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தேடுதல் வேட்டை நடந்து வந்தது.
இந்நிலையில், சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட புளியந்தோப்பைச் சேர்ந்த சஞ்சய், அம்பத்துரைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் குமார், கோபாலபுரத்தைச் சேர்ந்த சக்திவேல் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். விசாரணையில், சஞ்சய் மீது இரண்டு கொலை வழக்கு உள்ளிட்ட ஐந்து வழக்குகளும், ராஜமங்கலம், அம்பத்தூர், கொடுங்கையூர் ஆகிய மூன்று காவல் நிலையத்திற்கு எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் செல்போன் பறிப்பு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டிருப்பதும் தெரிய வந்தது.
மேலும், சந்தோஷ் மீது இரண்டு வழக்குகளும், சக்திவேல் மீது ஒரு வழக்கும் இருப்பது போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.