விதவிதமா ரகரகமா மெழுகுவர்த்திகள்.. தொழுநோயில் இருந்து மீண்டவர்கள் அசத்தல்
கிறிஸ்துமஸ் பொம்மைகள், கிறிஸ்துமஸ் மரம் என 30-க்கும் மேற்பட்ட வடிவங்களில் மெழுகுவர்த்திகள் தயாரித்து, விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : December 24, 2025 at 3:36 PM IST
தூத்துக்குடி: கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டை முன்னிட்டு, 30-க்கும் மேற்பட்ட வடிவங்களில் மெழுகுவர்த்தி தயாரித்து, தொழுநோயிலிருந்து மீண்டு வந்தவர்கள் அசத்தி வருகின்றனர்.
கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டைக் கொண்டாட நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் உற்சாகமாக தயாராகிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அந்த வகையில், டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக புத்தாடை, ஸ்டார், இனிப்பு, மெழுகுவர்த்தி உள்ளிட்ட பொருட்களையும் ஆர்வமாக வாங்கி வருகின்றனர். அந்த வரிசையில், தூத்துக்குடியில் தொழுநோயில் இருந்து மீண்டு வந்தவர்களால் தயார் செய்யப்படும் மெழுகுவர்த்திகள் அமோகமாக விற்பனையாகி வருகிறது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆரோக்கியபுரம் பகுதியில் கடந்த 75 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும், செயின்ட் ஜோசப் தொழுநோய் மருத்துவமனை, பிரான்சிஸ்கன் மிஷினரி ஆப் மேரி என்ற பெயரில் அருட் சகோதரிகளால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஆண், பெண் என 100-க்கும் மேற்பட்ட தொழுநோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், இவர்களின் மறுவாழ்விற்காக தொழுநோயிலிருந்து மீண்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் சிலர் அவர்களால் முடிந்த முன்னெடுப்பாக இதை செய்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே மெழுகுவர்த்தி தயாரிப்பு கூடம் ஒன்றை உருவாக்கி, அதில் மெழுகுவர்த்தி தயார் செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இங்கு தயார் செய்யப்படும் பொருட்கள் விற்பனை நோக்கில் இல்லாமல், சேவை மனப்பான்மையுடன் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், விதவிதமாக மெழுகு பொருட்களை செய்து அவர்கள் அசத்தி வருகின்றனர்.
அதாவது, கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்காக மெழுகை உருக்கி கிறிஸ்மஸ் தாத்தா, கிறிஸ்மஸ் மரம், பறவைகள், மீன்கள் பூனை, கிளி, கண்ணாடியில் வைக்கப்பட்ட மெழுகுவர்த்தி மற்றும் ஆலயங்களில் ஏற்றக்கூடிய சுமார் 7 அடி உயர மெழுகுவர்த்தி உள்ளிட்டவை பல வண்ணங்களில் 30-க்கும் மேற்பட்ட வடிவங்களில் மெழுகுவர்த்திகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த மெழுகுவர்த்திகள் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இது குறித்து பணியாளர் ஜெயபால் கூறுகையில், “நான் இங்கு கடந்த 30 ஆண்டுகளாக வேலை செய்து வருகிறேன். கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டை முன்னிட்டு கிறிஸ்துமஸ் மரம், மாதா, முத்துச்சிப்பி, சங்கு, நாய், பொம்மை, குருவி என விதவிதமான வடிவில் மெழுகுவர்த்தி செய்யப்படுகிறது. அது, ஒரு ரூபாயிலிருந்து 600 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதில் கிடைக்கக் கூடிய வருமானம் அனைத்தும், தொழுநோயாளிகளின் மருத்துவ செலவுக்கே சென்றடையும். ஆர்டரின் பேரில், தூத்துக்குடி மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்களுக்கும் செய்து கொடுக்கிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய வாடிக்கையாளர் பிரேமா, “விதவிதமான மெழுகுவர்த்திகள் இங்கு கிடைக்கிறது. இங்கு மெழுகுவர்த்தி வாங்கினால், வாடிக்கையாளர்களுக்கு குறைந்த விலையிலும், அவர்களுடைய வாழ்வாதாரமும் உயரும்” என்றார்.
தன்னை உருகி வெளிச்சம் தரக்கூடிய மெழுகுவர்த்தியானது தொழுநோயாளிகளின் வாழ்விலும் வெளிச்சம் தர வேண்டும் என்பதற்காக, இங்கு தயாரிக்கக் கூடிய பொருட்களை வாங்குவதில் அப்பகுதி மக்களும் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இதனால், நோயாளிகளின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்றுவதுடன் அவர்களது குடும்பமும் பிரகாசமாக இருக்கும் என்பது இங்கு பணியாற்றக்கூடிய நபர்களின் எண்ணமாக உள்ளது. இங்கு விலை குறைவாகவும், தரமாகவும் இருப்பதால் மக்களும் ஆர்வமுடன் வாங்கி ஆதரவளிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.