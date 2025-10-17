சிறையில் இருந்த வரிச்சியூர் செல்வம் கூட்டாளி திடீர் மரணம் - நடந்தது என்ன?
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மறுநாளே வர்க்கீஸ் இறந்த சம்பவம் திண்டுக்கல்லில் பரபரப்புை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : October 17, 2025 at 4:27 PM IST
திண்டுக்கல்: பிரபல ரவுடி வரிச்சியூர் செல்வத்தின் கூட்டாளியான வர்க்கீஸ் நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், திடீரென உடல் நலக் குறைவால் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு மதுரை திமுக பிரமுகர் கதிரவனை கடத்தி ஒரு கும்பல் பணம் பறித்தது. மேலும் அந்த கும்பல், திண்டுக்கல்லில் பதுங்கி இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. அதன் பேரில் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் காவல் துறையினர், திண்டுக்கல்லில் ஒரு தங்கும் விடுதியில் சோதனை நடத்தினர். அப்போது ஏற்பட்ட மோதலில் காவல் துறையினர் துப்பாக்கியால் சுட்டதில் கேரள மாநிலம் கொச்சியை சேர்ந்த சினோஜ் (32) என்பவர் உயிரிழந்தார்.
இந்த வழக்கில், மதுரையை சேர்ந்த வரிச்சியூர் செல்வம் (57), கேரள மாநிலம் கொச்சியை சேர்ந்த அஜித், எர்ணாகுளத்தை சேர்ந்த வர்க்கீஸ் (42) ஆகியோரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர். இவர்கள் 3 பேர் மீதும், திண்டுக்கல் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் கொலை முயற்சி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த வழக்கு திண்டுக்கல் 2-வது மாஜிஸ்திரேட்டு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால், வரிச்சியூர் செல்வம், வர்க்கீஸ் விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. இதனால் நீதிமன்றம் அவர்கள் இருவருக்கும் பிடிவாரண்டு பிறப்பித்தது.
இதையடுத்து கடந்த மாதம் வரிச்சியூர் செல்வம் கைது செய்யப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் கேரளாவில் வைத்து வர்க்கீஸை, திண்டுக்கல் வடக்கு காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை போலீசார் திண்டுக்கல் அழைத்து வந்தனர். தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட வர்க்கீஸை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி திண்டுக்கல் மாவட்ட சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று அவருக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர், திண்டுக்கல் அரசு மருந்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த டாக்டர், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். இது குறித்து திண்டுக்கல் மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மறுநாளே வர்க்கீஸ் இறந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.