மணல் வியாபாரிகளிடம் பேரம் பேசிய விஏஓ; வெளியான அதிர்ச்சி வீடியோ
'பட்டாவிற்கே ஐந்தாயிரம் வாங்குகிறோம். 20 ஆயிரமாவது கொடுங்கள்' என்று விஏஓ பேரம் பேசும் காட்சிகள் அந்த வீடியோவில் இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : May 23, 2026 at 10:30 PM IST
திருச்சி: மணல் வியாபாரியிடம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் (விஏஓ) லஞ்சம் கேட்டு பேரம் பேசும் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை அருகே உள்ள புத்தாநத்தம் கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணிபுரிபவர் சரவணன். இவர் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு மணல் வியாபாரியிடம் மண் அள்ளுவதில் பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்க தனக்கு மாதந்தோறும் ரூ.50,000 லஞ்சம் தர வேண்டும் என்று பேசும் வீடியோ தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
அந்த வீடியோவில், புத்தாநத்தம் காவல் நிலையம் அருகே, கிராம நிர்வாக அலுவலகம் முன்பு நின்றவாறு ஒருவர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் சரவணனிடம் பேசுவது பதிவாகியுள்ளது. அதில் விஏஓ சரவணனிடம் அவர், 'நீங்கள் ரூ.50,000 கேட்டீர்களாம், ரூ.5 ஆயிரம் தருகிறேன்' எனக் கூறுகிறார்.
அதற்கு பதிலளிக்கும் விஏஓ சரவணன், 'பட்டாவிற்கே ஐந்தாயிரம் வாங்குகிறோம். 20 ஆயிரமாவது கொடுங்கள்' என கூறுகிறார்.
அதேபோல் மற்றொரு வீடியோவில் கருப்பு சட்டை அணிந்த ஒரு வாலிபர் விஏஓ சரவணனிடம் பேசி அடுத்து ஆர்டர் வரும்போது உங்களிடம் சொல்லிவிட்டே செய்கிறேன். பார்த்து பண்ணிக்கலாம் என்று கூறி தனது பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து பணத்தை எடுத்து விஏஓவிடம் கொடுப்பதும், அதை அவர் வாங்கி வைத்துக் கொள்வதும் பதிவாகி உள்ளது.
இந்த வீடியோவை மணல் வியாபாரியே ரிலீஸ் செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. பேசியபடி பணம் வராததால் மணல் கடத்தல் குறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு விஏஓவே மற்றொருவர் பெயரில் புகார் அனுப்பியதாகவும் தெரிகிறது. இதனை தெரிந்து கொண்ட மணல் வியாபாரி தற்போது லஞ்சம் வாங்கும் வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. விஏஓ லஞ்சம் கேட்டு பேரம் பேசும் வீடியோ வெளியான நிலையில் அது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.