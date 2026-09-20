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சிட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்த விவசாயிடம் ‘மீன் வறுவல்’ கேட்ட வி.ஏ.ஒ - பாய்ந்தது நடவடிக்கை!

விவசாயிடம் லஞ்சமாக அலுவலர் மீன் வறுவல், குழம்பு வாங்கி வரக் கூறிய ஆடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் கடந்த 4 நாட்களாக தீயாக பரவி வருகிறது.

பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட கிராம நிர்வாகி அலுவலர் கார்த்திக்
பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட கிராம நிர்வாகி அலுவலர் கார்த்திக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 3:56 PM IST

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கரூர்: சிட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்த விவசாயிடம், லஞ்சமாக மீன் வறுவல், குழம்பு ஆகியவற்றை வாங்கி வரக் கூறிய கிராம நிர்வாகி அலுவலரை சார் ஆட்சியர் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே கடவூர் வட்டம் தேவர்மலை பகுதியை சேர்ந்தவர் விவசாயி தேவராஜ். இவர் விவசாயி வங்கியில் கடன் பெறுவதற்காக கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு சிட்டா கேட்டு அரசு அலுவலகத்தில் விண்ணப்பத்திருந்தார்.

இதனையடுத்து, தேவர்மலை கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணிபுரியும் கார்த்திக் (42), சிட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்த விவசாயி தேவராஜூக்கு செல்போன் மூலம் தொடர்புகொண்டுள்ளார். அப்போது, விவசாயிடம் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என கேள்விக் கேட்டு, அலுவலகத்திற்கு வருமாறு கூறியுள்ளார்.

அதோடு வரும்போது, பாளையம் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள பிரண்ட்ஸ் ஹோட்டலில் இரண்டு மீன் வறுவல், குழம்பு மற்றும் தனியாக ஈர வெங்காயம் ஆகியவற்றை பார்சல் செய்து வாங்கி வர கூறியுள்ளார்.

இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த தேவராஜின் மகன் செல்போனை வாங்கி கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் பேசியுள்ளார். அப்போது, உங்களுக்கு அரசு சம்பளம் தரவில்லையா? சிட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களிடம் மீன் வறுவல், குழம்பு எல்லாம் வாங்கி வர சொல்வீர்களா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

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பின்னர் தனக்கு எதுவும் வேண்டாம், உங்கள் தந்தையை மட்டும் அலுவலகத்திற்கு அனுப்புங்கள் என்று கிராம நிர்வாக அலுவலர் பேசியுள்ளார். இப்படி, விவசாயிடம் லஞ்சமாக அலுவலர் மீன் வறுவல், குழம்பு வாங்கி வரக் கூறிய ஆடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் கடந்த 4 நாட்களாக தீயாக பரவியது.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் அப்பகுதி மக்களிடம் ஆடியோ பரவிய நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து கரூர் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தெரியவந்துள்ளது. அதனையடுத்து, இது குறித்து விசாரணை நடத்தி, லஞ்சம் கேட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் கார்த்திக்கை குளித்தலை சார் ஆட்சியர் சேஷத்ரிமயும் தீபிசானு நேற்று (செப். 19) பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார்.

சிட்டா கேட்டு விண்ணப்பித்த விவசாயிடம், மீன் வறுவல், குழம்பு ஆகியவற்றை லஞ்சமாக கிராம நிர்வாகி அலுவலர் கேட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

VAO SUSPEND
KARUR VAO ISSUE
லஞ்சம் கேட்ட விஏஓ சஸ்பெண்ட்
கரூர் மீன் வறுவல் விவகாரம்
KARUR FISH BRIBE ISSUE

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