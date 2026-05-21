இன்னும் சில மாதங்களில் ஓய்வு; பிரியாணி விருந்துக்கு பின் லஞ்சப் பணத்துடன் சிக்கிய விஏஓ
கிராம நிர்வாக அலுவலரை பிடித்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் அவரிடம் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : May 21, 2026 at 11:15 AM IST
ராணிப்பேட்டை: ஓய்வு பெற இன்னும் ஆறு மாதங்களே உள்ள நிலையில், கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஒருவர் 15 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றபோது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரிடம் கையும் களவுமாக பிடிபட்டுள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அருகேயுள்ள தக்கோலம் பகுதியை சேர்ந்தவர் தணிகாசலம் (வயது 59). இவர் வட மாம்பாக்கம் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட பகுதியில் கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறார். மேலும், இவர் 2026 மார்ச் மாதத்தில் வருவாய் துறையில் இருந்து ஓய்வு பெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், வட மாம்பாக்கம் கிராமத்தில் உள்ள 1,042 சதுர அடி நிலத்திற்கான பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்ய, அரக்கோணம் ஸ்ரீராம் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த வினோத் என்பவர் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்திருந்தார். ஆனால், விண்ணப்பித்தும் ஒரு மாதமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால், அவர் நேரடியாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் தணிகாசலத்தை சந்தித்து இதுகுறித்து கேட்டுள்ளார்.
அப்போது, பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்து தருவதற்காக தணிகாசலம் 20 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த வினோத், ராணிப்பேட்டை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை காவல்துறையினரை அணுகி புகார் அளித்தார்.
புகாரின் பேரில் நடவடிக்கை எடுத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர், ரசாயனம் தடவிய 15 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை வினோத்திடம் வழங்கி, அதை தணிகாசலத்திடம் கொடுக்குமாறு அறிவுறுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.
அதே நேரத்தில், பணிமாறுதல் செய்யப்பட்ட முன்னாள் வட்டாட்சியர் வெங்கடேசனுக்கு அரக்கோணம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வைத்து பிரியாணி விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த விருந்தில் பங்கேற்று உணவு சாப்பிட்ட பின்னர் தனது அலுவலகத்துக்கு வந்த தணிகாசலம், வினோத்திடமிருந்து 15 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சப் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், அவரை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட அவரிடம், இதற்கு முன்பு எத்தனை பேரிடம் எவ்வளவு லஞ்சம் வாங்கியுள்ளார் என்பது தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
ஓய்வு பெற இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், லஞ்சம் வாங்கிய குற்றச்சாட்டில் கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.