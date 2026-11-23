தமிழ்நாட்டில் நடப்பது மதச்சார்பற்ற அரசு தான்; திருப்பரங்குன்றமே அதற்கு சாட்சி - வன்னி அரசு 'பளிச்'
"சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை பாஜக ஏற்றுக்கொண்டதா? மதித்ததா? கிடையாது" என அமைச்சர் வன்னியரசு கூறினார்.
Published : November 23, 2026 at 1:21 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடப்பது மதச்சார்பற்ற அரசாங்கம் தான் என்பதற்கு திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தவெக அரசின் செயல்பாடே சிறந்த சாட்சி என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
உவமைக் கவிஞர் சுரதாவின் 106-வது பிறந்த நாளையொட்டி, சென்னை அசோக் பில்லர் மாநகராட்சி பூங்கா அருகில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன், வெங்கட்ரமணன், வன்னி அரசு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "அன்னை தமிழில் தான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் என்ற முழக்கத்தை தொடர்ந்து முன்னெடுத்தவர் கவிஞர் சுரதா. அவருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் நாங்கள் மரியாதை செலுத்தியது பெருமைக்குரிய தருணம்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் இன்று மாலை நடைபெறும் கூட்டணி கட்சிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க எங்கள் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு அழைப்பு வந்துள்ளது. அனைத்து கூட்டணிக் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் இந்தக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளோம்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை பொறுத்த வரை, தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் முன்னெடுப்பானது, மதச்சார்பின்மையை நிலை நிறுத்தக் கூடியதாக உள்ளது. திருப்பரங்குன்றத்தில் சர்வே கல்லில் தீபம் ஏற்றுமாறு கூறிய உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு மறு ஆய்வு மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மதச்சார்பற்ற அரசுதான் நடக்கிறது என்பதற்கு திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தவெக அரசின் செயல்பாடே சிறந்த சாட்சி.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தொன்றுதொட்டு எங்கு தீபம் ஏற்றப்பட்டதோ, அங்கு தீபம் ஏற்றிக்கொள்ளுமாறு தான் அரசு கூறுகிறது. இதுதான் மக்களின் குரலாகவும் உள்ளது.
'கலவரத்தை ஏற்படுத்த பாஜக முயற்சி'
சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் தொடர்பான உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை பாஜக ஏற்றுக்கொண்டதா? மதித்ததா? கிடையாது. அதைதான் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்திலும் அக்கட்சி வெளிப்படுத்துகிறது.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் முந்தைய அரசு என்ன நிலைப்பாட்டை எடுத்ததோ, அதை தான் தமிழக வெற்றிக்கழக அரசும் எடுத்துள்ளது. வழக்கம் போல் தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். நில அளவைக் கல்லில் தீபம் ஏற்ற சொல்வது என்ன மாதிரியான நிலைப்பாடு? தமிழகத்தில் வன்முறையையும், மதக் கலவரத்தையும், பதற்றத்தையும் உருவாக்கவே பாஜகவும், ஆர்எஸ்எஸும் முயற்சிக்கின்றன" என வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.