ரூ. 29 கோடிக்கு வரி ஏய்ப்பு நோட்டீஸ்: வாணியம்பாடி கூலித் தொழிலாளிக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஜி.எஸ்.டி!
இந்த ஜி.எஸ்.டி வரி ஏய்ப்பு நோட்டீஸ் குறித்து திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகாரளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 10:58 AM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் கூலித் தொழிலாளி ரூபாய் 29 கோடி ஜி.எஸ்.டி வரி செய்துள்ளார் என்று நோட்டீஸ் வந்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி கரிமாபாத் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இக்பால் முஸம்மில். இவர் தனியார் தோல் தொழிற்சாலையில் தினக்கூலி தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருகிறார். இந்நிலையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஜிஎஸ்டி வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து இக்பால் முஸம்மிலுக்கு தபால் கடிதம் வந்துள்ளது.
அந்த கடிதத்தில், “கடந்த 2022-23 ஆம் ஆண்டில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ‘இக்பால் ட்ரேடர்ஸ்’ என்ற பெயரில் வணிக நிறுவனம் தொடங்கி செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த நிறுவனத்தின் மூலம் வணிகம் செய்து சுமார் 29 கோடிக்கும் அதிகமான ஜி.எஸ்.டி வரியை தமிழ்நாடு அரசிற்கு செலுத்தாமல் வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், அந்த வரி பாக்கியை உடனடியாக செலுத்த வேண்டும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, ஜிஎஸ்டி வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக, இக்பால் முஸம்மிலின் வங்கி கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், சம்பளத் தொகையைக்கூட எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக இக்பால் முஸம்மில் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து இக்பால் முஸம்மில் பேசியபோது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு நான் ஒருமுறை கூட சென்றதில்லை. எனக்கு எந்தவிதமான வணிக நிறுவனமும் இல்லை. எனது பெயரில் இவ்வளவு பெரிய தொகைக்கு வரி பாக்கி இருப்பதாக நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது எனக்கு அதிர்ச்சியளிக்கிறது.
எனது ஆதார் அட்டை, பான் கார்டு உள்ளிட்ட தனிநபர் ஆவணங்களை யாரோ அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தவறாக பயன்படுத்தி, போலியாக இக்பால் ட்ரேடர்ஸ் என்ற பெயரில் நிறுவனம் பதிவு செய்து இந்த ஜிஎஸ்டி முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர்” என்றுத் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, இக்பால் முஸம்மில் திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
மேலும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக, ஆம்பூர், வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில், ஏழை கூலித் தொழிலாளிகளை குறிவைத்து, இதுபோன்ற மோசடி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் சூழலில், இதுகுறித்து அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, ஏழை கூலித் தொழிலாளிகளின் ஆவணங்களை வைத்து மோசடியில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.