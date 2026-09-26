வீடு புகுந்து தங்க நகை, வெள்ளிக்கொலுசு கொள்ளை- 5 பேர் கைது
தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த போது நண்பர்களாக பழகியவர்கள் என்பதும், பின்னர் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததும் காவல்துறையினரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : September 26, 2026 at 4:44 PM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே வீடு புகுந்து பீரோவில் இருந்த தங்க நகைகள், வெள்ளிக் கொலுசு போன்றவை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் ஐந்து பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த மல்லகுண்டா ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட அன்னேரியான்கொல்லை பகுதியில் வசித்து வருபவர் மஞ்சுளா (வயது 40). இவர் கடந்த செப்டம்பர் 1- ஆம் தேதி மாலை வீட்டை பூட்டி விட்டு, குடும்பத்துடன் அந்த பகுதியில் நடைபெற்ற கோயில் திருவிழாவுக்கு சென்றிருந்தார்.
பின்னர், அன்று இரவு மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்பியுள்ளார். அப்போது, பீரோவில் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். பீரோவை திறந்து பார்த்த போது நான்கரை சவரன் தங்க நகைகள், வெள்ளிக் கொலுசு உள்ளிட்டப் பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது மஞ்சுளாவுக்கு தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, திம்மாம்பேட்டை காவல் நிலையத்திற்கு மஞ்சுளா நேரில் சென்று புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல் துறையினர், தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், அந்த பகுதியில் இருந்த சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கைப்பற்றியும் விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக, நாட்றம்பள்ளி நாயனசெருவை சேர்ந்த கார்த்திக் (வயது 23), சிவன் (வயது 26), ஆந்திர மாநிலம், குப்பம் அடுத்த மல்லானூரைச் சேர்ந்த அன்பு (வயது 38), ஓசூர், பாகலூர் ரோட்டைச் சேர்ந்த வினு சக்கரவர்த்தி (வயது 37) மற்றும் உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், பிஜ்னோர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆகாஷ் குமார் (வயது 27) ஆகிய ஐந்து பேரை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.
அவர்களிடம் காவல் துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், கைதான ஐந்து பேரும் ஓசூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த போது நண்பர்களாக பழகியவர்கள் என்பதும், பின்னர் அனைவரும் இணைந்து மஞ்சுளா வீட்டில் புகுந்து திருட்டுச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, அவர்கள் மீது திம்மாம்பேட்டை காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். அத்துடன், கொள்ளை சம்பவத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட காரையும் பறிமுதல் செய்தனர். இந்த சம்பவம், அன்னேரியான்கொல்லை பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.