2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி கள நிலவரம்
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் ஐயூஎம்எல் சார்பில் செய்யது ஃபரூக், அதிமுக தரப்பில் செந்தில் குமார், நாதக-வின் முருகேசன், தவெக-வில் இருந்து செய்யது புர்ஹானுதீன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:15 AM IST
திருப்பத்தூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று (மே 4) வெளியாகவுள்ள நிலையில் வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு மாவட்டத்திலேயே அதிக அளவாக 2.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
வாணியம்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் - 1,27,702
பெண்கள் - 1,32,666
மூன்றாம் பாலினம் - 60
மொத்தம் - 2,60,428
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், வாணியம்பாடி தொகுதியில் 87.23% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில்,வாணியம்பாடி தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. இஸ்லாமிய மக்கள் அதிகம் இருக்கும் தொகுதியாக இந்த தொகுதி உள்ளது. மேலும் வன்னியர், பட்டியல் சமூக மக்களும் குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் ஐயூஎம்எல் சார்பாக செய்யது ஃபரூக் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் செந்தில் குமார், தவெக சார்பில் செய்யது புர்ஹானுதீன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் முருகேசன் போட்டியிடுகின்றனர்.
வாணியம்பாடி தொகுதியை பொறுத்தவரை அதிமுக பலமாக இருக்கும் தொகுதிகளில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. கடந்த முறை இந்த தொகுதியை அதிமுக கைப்பற்றிய நிலையில் தற்போதும் அதிமுகவே இந்த தொகுதியில் களமிறங்குகிறது. கடந்த முறை அதிமுக இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், மீண்டும் தொகுதியை தங்கள் கூட்டணி வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். திமுக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் ஐயூஎம்எல் நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து தீவர பரப்புரையை மேற்கொண்டனர். இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் ஐயூஎம்எல், அதிமுக வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
1952-க்கு பிறகு இந்த தொகுதி இதுவரை 16 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 1, அதிமுக 4, ஐயூஎம்எல் 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அதிமுக, ஐயூஎம்எல் நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் ஐயூஎம்எல் சார்பில் போட்டியிட்ட முஹம்மது நயீம், அதிமுக வேட்பாளர் செந்தில் குமாரிடம் சுமார் 5 வாக்கு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். அதிமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறை யார் கைப்பற்றுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.