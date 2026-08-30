கிணற்றில் இருந்து சிறுவர்களின் சடலம் அழுகிய நிலையில் மீட்பு
தவறிக் கிணற்றுக்குள் விழுந்தார்களா? யாரேனும் சிறுவர்களை கிணற்றுக்குள் தள்ளிவிட்டனரா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : August 30, 2026 at 8:07 PM IST
திருப்பத்தூர்: கிணற்றில் இருந்து இரண்டு சிறுவர்களின் சடலங்களை அழுகிய நிலையில் தீயணைப்புத் துறையினர் மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த பெத்தூர் பகுதியில் சுகுணா பிரகாசம் என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்தில் உள்ள கிணற்றில் இரண்டு சிறுவர்களின் சடலம் கிடப்பதாக ஆலங்காயம் காவல்துறையினருக்கு, அப்பகுதி மக்கள் தகவல் அளித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், ஆலங்காயம் தீயணைப்புத்துறை வீரர்களுக்கு தகவல் அளித்து வரவழைத்தனர். பின்னர், தீயணைப்பு வீரர்கள் கிணற்றில் இறங்கி இரண்டு சிறுவர்களின் உடல்களை அழுகிய நிலையில் மீட்டனர். அதைத் தொடர்ந்து, ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிறுவர்களின் உடல்களை பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வேலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து ஆலங்காயம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே, வாணியம்பாடி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் மகாலட்சுமி தலைமையிலான காவல்துறையினர், சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆய்வு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சிறுவர்கள் யார்? எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர்கள்? தவறிக் கிணற்றுக்குள் விழுந்தார்களா? யாரேனும் சிறுவர்களை கிணற்றுக்குள் தள்ளிவிட்டனரா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
உயிரிழந்த சிறுவர்களில் ஒருவருக்கு 15 வயது என்றும், மற்றொரு சிறுவனுக்கு 9 வயது என்றும் காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர். விவசாய கிணற்றில் சிறுவர்கள் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம், அப்பகுதி மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது.
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