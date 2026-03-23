மதுபோதையில் இருந்த 2 ரயில்வே கேட் கீப்பர்கள் சஸ்பெண்ட்
மாற்று ஊழியர் மூலம் நாங்குநேரி ரயில்வே கேட் அடைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து 10 நிமிடங்கள் காலதாமதத்திற்கு பிறகு வந்தே பாரத் ரயில் மீண்டும் வள்ளியூரில் இருந்து புறப்பட்டது.
Published : March 23, 2026 at 3:43 PM IST
கன்னியாகுமரி: மதுபோதையில் இருந்த இரண்டு கேட் கீப்பர்களையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து ரயில்வேத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
நாகர்கோவில் - சென்னை எழும்பூர் இடையே இயக்கப்படும் வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 21) மதியம் 02.20 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் இருந்து புறப்படத் தயாராக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் ரயில் நிலைய மேலாளர், திருநெல்வேலி வரை உள்ள அனைத்து ரயில்வே கேட் கீப்பர்களையும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்புக் கொண்டு தயாராக இருக்கும்படி உஷார்படுத்தினார். ஆனால் நெல்லை மாவட்டம், நாங்குநேரி ரயில்வே கேட்டில் உள்ள கேட் கீப்பர் மட்டும் தொலைபேசி அழைப்பை வெகுநேரமாக எடுக்கவில்லை.
இதனைத் தொடர்ந்து மற்றொரு ஊழியரைத் தொடர்புக் கொண்டு நாங்குநேரி ரயில்வே கேட்டை மூடும்படி அறிவுறுத்தினார். அந்த ஊழியர் உடனடியாக நாங்குநேரி ரயில்வே கேட் கீப்பர் அறைக்கு சென்று பார்த்தபோது கேட் கீப்பரும், மற்றொரு கேட் கீப்பரும் மதுப்போதையில் மயங்கிக் கிடந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். அத்துடன், ரயில்வேத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவல்துறையினருக்கும் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, வள்ளியூர் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த ;வந்தே பாரத்' எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டது. இந்த சூழ்நிலையில், மாற்று ஊழியர் மூலம் நாங்குநேரி ரயில்வே கேட் அடைக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து சிக்னல் கிடைத்தது. இதையடுத்து 10 நிமிடங்கள் காலதாமதத்திற்கு பிறகு வந்தே பாரத் ரயில் மீண்டும் வள்ளியூரில் இருந்து புறப்பட்டது.
இதுகுறித்து நாகர்கோவில் ரயில்வே காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து இரண்டு கேட் கீப்பர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு நாகர்கோவில் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றனர். அங்கு அவர்கள் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். பரிசோதனை முடிவில் அவர்கள் மதுபோதையில் இருந்தது தெரிய வந்தது. அதைத் தொடர்ந்து இருவர் மீதும் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்திய ரயில்வேத் துறை அதிகாரிகள், பணியில் இருந்தபோது மதுஅருந்தியும், அலட்சியமாக இருந்ததாகவும் கூறி அவர்கள் இருவரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளனர். ரயில்வே கேட் கீப்பர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பணி நேரத்தின்போது விழிப்புடன் இருக்க ரயில்வேத்துறை அவ்வப்போது அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.