வந்தவாசி தனித்தொகுதி யாருக்கு? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திமுக சார்பாக எஸ்.அம்பேத்குமார், அதிமுக சார்பாக பி.ராணி, நாதக சார்பாக ஆர்.கணேஷ் மற்றும் தவெக வேட்பாளர் எம்.உதயகுமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:50 AM IST
வந்தவாசி (திருவண்ணாமலை): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், தனித்தொகுதியான வந்தவாசியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள 2 தனி தொகுதிகளில் ஒன்று வந்தவாசி தொகுதி ஆகும். இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள 8 தொகுதிகளில் குறைந்த வாக்காளர்கள் கொண்டுள்ள தொகுதி இது. 1951-ம் ஆண்டு முதல் காங்கிரஸ் 2 முறையும், திமுக 8 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், பாமக 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2016 மற்றும் 2021 தேர்தலில் 2 முறை திமுக வெற்றி பெற்று இத்தொகுதியை தங்கள் வசம் கொண்டுள்ளது.
இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2,13,474 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், அதில் ஆண்கள் - 1,05,370, பெண்கள் - 1,08,099 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 5 பேர் உள்ளனர்.
2021 கள நிலவரம்
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 11 பேர் போட்டியிட்ட நிலையில், 1,85,974 (77.28%) வாக்குகள் பதிவாகின. திமுக வேட்பாளர் எஸ்.அம்பேத்குமார் 1,02,064 (54.88%) பெற்று அபார வெற்றி இரண்டாம் முறை வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் எஸ்.முரளி 66,111 (35.55%) வாக்குகள் பெற்றுத் தோல்வியடைந்தார். நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜி.பிரபாவதி 9,284 வாக்குகள் பெற்றிருந்தார்.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 88.63 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. திமுக சார்பாக இந்த முறை மீண்டும் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ எஸ்.அம்பேத்குமார் களம் இறங்கியுள்ளார். கடந்த முறை பாமக போட்டியிட்ட நிலையில், இந்த முறை அதிமுக நேரடியாகக் களம் காண்கிறது. அதிமுக சார்பாக பி.ராணி போட்டியிடுகிறார். அதே போன்று, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ஆர்.கணேஷ், தவெக வேட்பாளர் எம்.உதயகுமார் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.
|வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|எஸ்.அம்பேத்குமார்
|திமுக
|2016
|எஸ்.அம்பேத்குமார்
|திமுக
|2011
|வே.குணசீலன்
|அதிமுக