பறவைக் காய்ச்சல் எதிரொலியாக மூடப்பட்ட வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா அக்.25 இல் மீண்டும் திறப்பு
விலங்குகள், பறவைகள் அனைத்தும் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பதாகவும், கடந்த அக்டோபர் 9ஆம் தேதி முதல் இதுவரை பறவைகளில் உயிரிழப்போ அல்லது நோய்க்கான அறிகுறிகளோ கண்டறியப்படவில்லை என வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 23, 2026 at 9:20 PM IST
சென்னை: பறவைக் காய்ச்சல் காரணமாக மூடப்பட்ட வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா அக்.25 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று பூங்கா நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
சென்னை வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் நீர்வாழ் பறவைகளிடையே H5N1 பறவைக் காய்ச்சல் தொற்று கண்டறியப்பட்டது. போபாலில் உள்ள தேசிய உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்கள் ஆய்வு நிறுவனத்தின் (NIHSAD) ஆய்வறிக்கையின்படி கடந்த அக்டோபர் 21 அன்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தீவிரத் தூய்மைப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், நீர்வாழ் உயிரினப் பறவைகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்தவும், தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அக்டோபர் 22 மற்றூம் 23 ஆகிய இரண்டு நாட்களில் பூங்கா தற்காலிகமாக மூடப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களின்படி பூங்கா வளாகம் முழுவதிலும் விரிவான கிருமிநாசினி தெளிப்புப் பணிகள் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பறவைகள் உள்ள பகுதிகளில் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு பார்வையாளர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், விலங்கு மற்றும் கால்நடை மருத்துவக் குழுவினர் பறவைகளைத் தொடர்ந்து கண்காணித்து வந்தனர்.
இதுதொடர்பாக வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், 'விலங்குகள், பறவைகள் அனைத்தும் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கின்றன. கடந்த அக்டோபர் 9ஆம் தேதி முதல் இதுவரை பறவைகளில் உயிரிழப்போ அல்லது நோய்க்கான அறிகுறிகளோ கண்டறியப்படவில்லை.
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மேலும், கடந்த அக்டோபர் 22 அன்று விலங்கு பராமரிப்புப் பணியில் நேரடியாக ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட 26 மாதிரிகள் RT-PCR முறை மூலம் பரிசோதிக்கப்பட்டதில், யாருக்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
அனைத்துப் பாதுகாப்புப் பணிகளும் வெற்றிகரமாக முடிவடைந்த நிலையில், வரும் அக்டோபர் 25 ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் பூங்காவிற்கு பார்வையாளர்கள் மீண்டும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
விலங்குகள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் பொருட்டு, பொதுமக்கள் இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி பணியாளர்கள் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களைத் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.