வண்டலூர் பூங்கா செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் கவனத்திற்கு...
வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் சஃபாரி சேவை மீண்டும் தொடங்கப்படும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என பூங்கா நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
Published : October 7, 2026 at 4:11 PM IST
செங்கல்பட்டு: வண்டலூர் பூங்காவில் சிங்கங்கள், மான்களை பார்வையிடும் சஃபாரி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக பூங்கா நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், வண்டலூரில் அமைந்துள்ளது அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா. தமிழ்நாடு அரசின் வனத்துறைக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உயிரியல் பூங்கா செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில், சிங்கம், மான்கள் என அனைத்து விலங்கினங்களும் கொண்ட ஒரே பூங்கா என்றால் அது வண்டலூர் பூங்கா தான். விடுமுறை நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துச் செல்கின்றனர்.
வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்கா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மற்றும் பழமையான உயிரியல் பூங்காக்களில் ஒன்றாகும். சுமார் 1,490 ஏக்கர் பரப்பளவில் இயற்கையான சூழலில் அமைந்துள்ள இந்தப் பூங்காவில் நவீன வசதிகளுடன் சுமார் 180 வகைகளைச் சேர்ந்த 2,500-க்கும் மேற்பட்ட விலங்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து மட்டுமின்றி பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் தினந்தோறும் ஏராளமான பார்வையாளர்கள் பூங்காவுக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
பூங்காவில் உள்ள சிங்கம் உலாவிடப் பகுதி பார்வையாளர்களின் முக்கியமான சுற்றுலா இடமாக இருந்து வருகிறது. சுமார் 25 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்தப் பகுதியில் சிங்கங்கள் இயற்கையான சூழலில் உலாவுவதைப் பார்வையாளர்கள் சஃபாரி வாகனங்கள் மூலம் சென்று கண்டு ரசித்து வருகின்றனர். இதே போல் மான்கள் உலாவும் பகுதியைக் காணவும் சுற்றுலாப் பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், மான்கள், சிங்கங்கள் சஃபாரி சேவையைத் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக வண்டலூர் பூங்கா நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக வண்டலூர் பூங்கா நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "சிங்கங்கள், மான்கள் உலாவும் பகுதிகளில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளவிருப்பதால் வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் சிங்கம் மற்றும் மான்களைப் பார்வையிடும் சஃபாரி சேவை வரும் அக்டோபர் 14-ம் தேதி முதல் 20 நாட்களுக்கு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது. பராமரிப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்ததும், மீண்டும் சஃபாரி சேவைத் தொடங்கப்படும். சஃபாரி சேவைத் தொடங்கப்படும் தேதியும் பின்னர் அறிவிக்கப்படும். எனினும், சுற்றுலாப் பயணிகள் வழக்கம் போல் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவைக் கண்டுகளிக்கலாம்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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