பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உண்ணும் மான்கள்; வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் அதிர்ச்சி

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மான்கள் உண்பதைத் தடுக்க கடைக்காரர்களும், பூங்கா நிர்வாக ஊழியர்களும் கண்டுக்கொள்ளாமல் இருப்பதாக சுற்றுலாப் பயணிகள் குற்றம்சாட்டி உள்ளனர்.

Published : May 7, 2026 at 6:26 PM IST

சென்னை: சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் மான்கள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உண்பதை கண்டு வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

சென்னையை அடுத்துள்ள வண்டலூர் மலைப்பகுதியைச் சுற்றி பல ஏக்கர் பரப்பளவில் காப்புக்காடுகள் அமைந்துள்ளது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சில ஊராட்சிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளையும், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளையும் அந்தக் காப்புக்காடு மலை அடிவாரப் பகுதிகளில் கொட்டப்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனால் காப்புக்காட்டில் இருக்கும் மான்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உண்டு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு பல மான்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.இதனிடையே காப்புக்காடு அருகே பிளாஸ்டிக் கழிவுகளையும், குப்பைகளையும் சட்ட விரோதமாக கொட்டினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரித்திருந்த வனத்துறை அதிகாரிகள், இது குறித்து வண்டலூர் ஊராட்சி நிர்வாகத்திடமும் புகார் அளித்திருந்தனர்.

இருப்பினும் சிலர் சட்டவிரோதமாக அந்த பகுதிகளில் குப்பை கொட்டி வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இதனால் காப்புக்காட்டில் இருக்கும் மான்கள் உள்ளிட்ட வன உயிரினங்களுக்கு தொடர்ந்து உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக வனவிலங்குகள் ஆர்வலர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் மிகப் பழமையான பூங்காவாக விளங்கும் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள், பாலூட்டிகள் பூங்கா நிர்வாகத்தால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பூங்காவிலேயே மான்கள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உண்ணுவது தொடர்பான காணொளி காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா வளாகத்தில் அடைக்கப்படாமல் வெளியே சுதந்திரமாகச் சுற்றி திரியும் மான்கள், அங்குள்ள குப்பைத் தொட்டியைக் கீழே தள்ளிவிட்டு பிளாஸ்டிக் கப்புகளை உண்ணும் காட்சி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பூங்காவில் உள்ள கடைகள் தாங்கள் வைத்துள்ள குப்பைத்தொட்டிகளை ஊழியர்களைக் கொண்டு முறையாகப் பராமரிக்கப்படாததால் மான்கள் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை உண்ணுகின்றன.

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மான்கள் உண்பதைத் தடுக்க கடைக்காரர்களும், பூங்கா நிர்வாக ஊழியர்களும் கண்டுக்கொள்ளவில்லை என்று சுற்றுலாப் பயணிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

சுமார் 1,490 ஏக்கர் பரப்பளவுக் கொண்ட வண்டலூர் பூங்கா, இயற்கையான சூழலில் நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கும் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட விலங்குகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பூங்காவிற்கு நாள்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்துச் செல்கின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

