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கோவை குண்டுவெடிப்பில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு அரசு வேலை - வானதி சீனிவாசன் வலியுறுத்தல்

அரசின் கருணைப்பார்வை, ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினர் மீது மட்டும் விழாமல், பாதிக்கப்பட்ட அனைவர் மீது விழ வேண்டும் என வானதி சீனிவாசன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

வானதி சீனிவாசன்
வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 6:57 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: கரூரை போல கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் வாரிசுகளுக்கும் அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என முன்னாள் பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலின்போது தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் பிரச்சாரத்திற்காக சென்றபோது, திடீரென கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. அதில் 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட 41 பேரின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 31 பேருக்கு கருணை அடிப்படையில், தகுதிக்கேற்ப அரசுப்பணி ஆணைகளை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கியுள்ளார்.

இந்நிலையில், பாஜக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், பாஜக அகில இந்திய மகளிர் அணித் தலைவருமான வானதி சீனிவாசன் அறிக்கை ஒன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில், ‘கடந்த 2025 செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்ற பிரச்சாரக் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 31 பேருக்கு நேற்று அரசுப் பணிக்கான நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கியுள்ளார். கருணை அடிப்படையில் இந்த பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

1998 பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி, மக்களவைத் தேர்தல் பிரசாரத்திற்காக பாஜக மூத்த தலைவர் அத்வானி கோவை வந்தார். அவரை கொலை செய்வதற்காக கோவை மாநகரில் தொடர் குண்டுவெடிப்புகளை மத அடிப்படைவாத பயங்கரவாதிகள் நிகழ்த்தினர். இதில் 58 அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

உயிரிழந்தவர்கள் யாரும் எந்த தவறும் செய்யாத சாதாரண பொதுமக்கள். வழக்கம்போல கடைத்தெருவுக்கு வந்தவர்கள். அவர்களில் பலர் குடும்பத்தின் ஒற்றை ஆதாரமாக விளங்கியவர்கள். பயங்கரவாதிகளின் நடமாட்டத்தை முன்கூட்டியே கண்டறியாத, குண்டுவெடிப்பை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுக்காத உளவுத் துறை மற்றும் காவல்துறையின் தோல்வியால் கொல்லப்பட்டவர்கள்.

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அவர்களின் குடும்பத்தினர் இன்றளவும் வாழ்வாதாரத்திற்காகப் போராடும் நிலையிலேயே உள்ளனர். அரசு என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானது. அரசின் கருணைப்பார்வை, ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பினர் மீது மட்டும் விழாமல், பாதிக்கப்பட்ட அனைவர் மீது விழ வேண்டும்.

எனவே, கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்பட்டதுபோல, கொடூர பயங்கரவாதிகளால் நிகழ்த்தப்பட்ட கோவை குண்டு வெடிப்பில் பலியானோர் குடும்பங்களின் வாரிசுகளுக்கும் அரசுப் பணி வழங்க வேண்டும்’ என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

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COIMBATORE BOMB BLAST
VANATHI SRINIVASAN
வானதி சீனிவாசன்
முதலமைச்சர் விஜய்
VANATHI SRINIVASAN ON GOVT JOB

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