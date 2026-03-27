ETV Bharat / state

கலால் வரியை குறைத்த பிரதமருக்கு நன்றி; வானதி சீனிவாசன் புகழாரம்

கச்சா எண்ணெய் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துவிட்டதால், பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளன.

கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன்
கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 27, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: பெட்ரோல் டீசல் மீதான கலால் வரியை குறைத்து மக்களின் சுமையை பிரதமர் மோடி ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதாக பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

ஈரான் - இஸ்ரேல், அமெரிக்கா போர் காரணமாக நாட்டில் தற்போது வீட்டு உபயோக எரிவாயு, பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் நிலை உருவாகி உள்ளது. குறிப்பாக, வீட்டு உபயோக எரிவாயு தட்டுப்பாடு காரணமாக பலர் இப்போது சிலிண்டர் அடுப்புக்கு பதிலாக எலெக்ட்ரிக் அடுப்பு மற்றும் விறகு அடுப்பு பயன்பாட்டிற்கு மாறி வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து, நயாரா எனர்ஜி போன்ற தனியார் நிறுவனங்கள் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வைக் காரணமாகக்காட்டி பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலையை உயர்த்தியிருக்கின்றன. இதேபோல், மொத்த கொள்முதல் எரிபொருளின் விலையிலும் உயர்வுச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்த மாதிரியான சூழலில் உயர்ந்து வரும் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஆகியவற்றின் விலையைச் சமாளிக்கும் விதமாக மத்திய அரசு அதன் மீதான் கலால் வரியை சமீபத்தில் குறைத்து உத்தரவிட்டது. இதற்காக மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்த கோவை தெற்கு தொகுதி பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன், மக்களின் சுமையை பிரதமர் மோடி ஏற்றுக் கொண்டதாகவும் அவருக்கு புகழாரம் சூட்டியிருக்கின்றார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மேற்காசியப் போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய், சமையல் எரிவாயு கப்பல்கள் பயணிப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

உலகின் அனைத்து நாடுகளிலும் பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு பல மடங்கு உயர்ந்து விட்ட போதிலும், இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படவில்லை. இந்தியாவில் உள்ள சுமார் 30 கோடி குடும்பங்களுக்கும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டருக்கு மத்திய அரசு கட்டுப்பாடுகளை கொண்டு வந்தது. இது பெரும் பயனைத் தந்துள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மேற்கொண்ட ராஜதந்திர நடவடிக்கைகளால், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக இந்திய கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் வரத் துவங்கியுள்ளன. இதனால், இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கிடைத்து வருகிறது. ஆனாலும், கச்சா எண்ணெய் விலை பல மடங்கு உயர்ந்து விட்டதால், பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தள்ளப்படட்டுள்ளன.

இந்த சுமை மக்கள் மீது சுமத்தப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக அரசு, ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலுக்கான கலால் வரியில் பத்து ரூபாய் குறைத்துள்ளது. டீசலுக்கும் லிட்டருக்கு ரூ. 10 கலால் வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்ட இந்த நடவடிக்கையால், இனி பெட்ரோலுக்கான கலால் வரி, மூன்று ரூபாயாக மட்டுமே இருக்கும். டீசலுக்கு கலால் வரி இருக்காது.

இதனால் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு தடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் சுமையை, மத்திய பாஜக அரசு ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. இதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எனது சார்பிலும், தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பிலும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

மேலும், "மோடி அரசின் மக்கள் நலம் சார்ந்த இந்த அறிவிப்பை பின்பற்றி மாநில அரசுகளும் தங்களது வரிகளை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும்" எனவும் அவர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

VANATHI SRINIVASAN
EXCISE DUTY CUT
PETROL DIESEL PRICE
பெட்ரோல் டீசல் விலை
PRIME MINISTER EXCISE DUTY CUT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.