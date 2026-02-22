ETV Bharat / state

தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் சபாநாயகர் தனபாலின் மகன்; விளக்கம் கொடுத்த வானதி சீனிவாசன்

திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்தால், திருநீறு பூசினால் என்ன தவறு? அது என்ன தேச விரோதமா என வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பினார்.

வானதி சீனிவாசன்
வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 22, 2026 at 8:53 AM IST

கோயம்புத்தூர்: அதிமுக முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் மகன் தவெகவில் இணைந்தது தொடர்பாக, வானதி சீனிவாசன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இளைஞர்களை தமிழக அரசு போதையில் தள்ளி வருவதாக கூறி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சிவானந்தா காலனியில் திமுக அரசை கண்டித்து பாஜக இளைஞரணி மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் நேற்று (பிப்.21) கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அதில் கலந்து கொண்ட பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கண்டன உரையாற்றினார்.

அப்போது, "கடந்த 5 வருடத்தில் கஞ்சா வழக்குகள் 3 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஒவ்வொரு தெருவிலும் மதுபான கடைகள் உள்ளது. உலகம் முழுவதும் வசதி படைத்த சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள், தங்களது திறமைகளை நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி கொண்டிருக்கிறார்கள்" என வருத்தம் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவரிடம் தவெகவில் இணைந்த அதிமுக முன்னாள் சபாநாயகர் தனபால் மகன் குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “ஒரு புதிய கட்சி வரும்போது, ஏற்கனவே இருக்கின்ற கட்சியில் வாய்ப்பு கிடைக்காது என்று நினைக்கிறார்களோ அல்லது தங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என்று நினைப்பவர்களோ தான் செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆனால், அவருக்கு அதிமுக நீலகிரி நாடாளுமன்ற வேட்பாளர் என்கின்ற உயர்ந்த அங்கீகாரத்தைக் கொடுத்திருந்தது. அப்படி பார்க்கையில், அவர் எந்த காரணத்திற்காக தவெகவிற்கு சென்றார் என்பது தெரியவில்லை” என தெரிவித்தார்.

மேலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் விசில் சத்தம் அதிகமாக கேட்கிறது என்று பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருவது தொடர்பான கேள்விக்கு, “எங்கள் வீட்டிலும் பால் குக்கர், அடித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது” என்றார்.

திமுக - தேமுதிக கூட்டணி குறித்த கேள்விக்கு, "இந்த தகவல் வந்தவுடனே பாஜக தலைவர்கள் அவர்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து விட்டார்கள். விஜயகாந்த் 2014 ஆம் ஆண்டு நாங்கள் தமிழகத்தில் கூட்டணி அமைத்த பொழுது, எவ்வாறு உதவியாக இருந்தார் என்று நன்றாக தெரியும். மோடிக்கு ஆதரவாக விஜயகாந்த் எந்த அளவிற்கு பிரச்சாரம் செய்தார் என்பதும் தெரியும். அவருடைய நோக்கம், சிந்தனை எல்லாம் நாட்டின் வளர்ச்சியை நோக்கியே இருந்தது.

ஆனால், பிரேமலதா விஜயகாந்த் எடுத்த முடிவு வருத்தத்திற்குரியது. தமிழகத்தின் நலன் கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக எவ்வாறு சீரழிக்கப்பட்டது என்பது தெரிந்த பிறகும், திமுக கூட்டணியில் இணைந்து இருக்கிறார் என்பது தமிழகத்தின் நலனை பிரேமலதா விஜயகாந்த் சிந்திக்கவில்லையோ? என்ற சந்தேகம் எழுப்புகிறது. திமுக கூட்டணி என்பது மக்களை போதைக்கு இழுத்து செல்லக்கூடிய கூட்டணியாக உள்ளது. பெண்களுக்கு எதிரான கூட்டணியாக இருக்கும் திமுகவில், அவர் எப்படி இணைந்தார் என்பது விளங்கவில்லை. தேர்தலில் வெல்ல முடியாத ஒரு கூட்டணிக்கு எதற்காக சென்றாரோ" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

திருவள்ளுவருக்கு திருநீறு வைத்தால் என்ன தவறு?

மேலும் பேசிய அவர், "பாஜக வந்த பிறகுதான் திருவள்ளுவர் காவி உடை அணிவது, திருநீறு பூசுவது, ருத்ராட்சம் மாலை அணிவது போன்று கூறுகிறார்கள். அவ்வாறெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நம்முடைய ஆதீனங்கள், சைவ மதங்களில் எல்லாம் பார்த்தோமேயானால் திருவள்ளுவரின் புகைப்படங்கள் மத அடையாளங்களோடுதான் இருக்கும். அப்படி இருப்பவர்தான் திருவள்ளுவர். இந்து மதத்தைப் பற்றி இந்து கடவுள்களைப் பற்றி திருக்குறளில் பேசியிருக்கக் கூடிய திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிந்தால், திருநீறு பூசினால் என்ன தவறு? அது என்ன தேச விரோதமா?

தேச விரோத சக்திகளுடன் எல்லாம் அவர்கள் கூட்டணி வைத்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு ஆதரவாகப் பேசி வருகிறார்கள். திருவள்ளுவருக்கு காவி உடை அணிவித்து திருநீரு பூசினால் என்ன ஆகப்போகிறது. தமிழரின் அடையாளம் விபூதி, நம்முடைய நாட்டின் நிறம் காவி. அன்றெல்லாம் ஒவ்வொரு கோயில்களிலும் காவி நிறம் தான் இருக்கும்” என்றார்.

