மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி: வேங்கைவயல் போல இன்னொரு கரும்புள்ளி; வானதி சீனிவாசன் ஆவேசம்

பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு கிடைப்பதை தடுத்து நிறுத்தியதோடு, அதை பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட எப்படி மனம் வந்தது? தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 5:09 PM IST

கோயம்புத்தூர்: வேங்கைவயல் போல மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை தோற்கடித்தது வரலாற்றில் இன்னொரு கரும்புள்ளியாக இருக்கும் என வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்று வரும் சூழலில், 33 சதவீத மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்களை பாஜக மத்திய அரசு நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தது. ஆனால், திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி எதிர்ப்பால், மசோதாவுக்கு ஆதரவாக மூன்றில் இரண்டு பங்கு வாக்குகளை பெற மத்திய பாஜக அரசு தவறிவிட்டது. இதனால் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா மக்களவையில் தோல்வியடைந்தது.

இதுகுறித்து பாஜக அகில இந்திய மகளிர் அணி தலைவரும் கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'திமுகவினர் எப்போதும் சமூக நீதி, சமத்துவம் பற்றி மேடைகளில் முழங்குவார்கள். பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர், பெண்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் வழங்குவது தான் உண்மையான சமூக நீதி.

ஆனால், அவர்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் கிடைப்பதை திமுக ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை. வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதை தடுத்து நிறுத்தி வருகிறது என்பது மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்றம், மாநில சட்டமன்றங்களில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் அரசியல் சாசன சட்டத்திருத்த மசோதாவை திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து தோற்கடித்துள்ளன. பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைப்பதை தடுத்து நிறுத்தியதோடு, அதை பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். இதற்கு எவ்வளவு கொடூர மனம் வேண்டும்? இதை செய்ய அவரது மனம் எப்படி துணிந்தது? முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை வரலாறு ஒருபோதும் மன்னிக்காது.

திமுக ஆட்சியில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கைவயல் கிராமத்தில் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்டது. இதை விசாரித்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான காவல் துறை, பட்டியலின மக்களே, தாங்கள் குடிக்கும் குடிநீர் தொட்டியில் கழிவை கலந்தார்கள் என்று தீர்ப்பு எழுதியது. இந்த சம்பவம் வரலாற்றில் திமுகவுக்கும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கும் எப்போதும் கரும்புள்ளியாக இருக்கும்.

அதுபோல, மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதாவை தோற்கடித்தது வரலாற்றில் இன்னொரு கரும்புள்ளியாக இருக்கும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைத்தையும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வரும் 23 ஆம் தேதி சரியான தீர்ப்பு எழுதுவார்கள்' என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

