திமுகவின் கிரிமினல் அரசியல் தேர்தலில் எடுபடாது: வானதி சீனிவாசன் ஆவேசம்
முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசன் 'சூப்பர் சி.எம்.' போல செயல்படுகிறார் என அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்
Published : April 18, 2026 at 9:09 AM IST
கோயம்புத்தூர்: திமுகவின் பரிசுப் பொருட்களும், கிரிமினல் அரசியலும் வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் எடுபடாது என வானதி சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதி வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன், கடந்த முறை தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருந்தார். இந்நிலையில், தனது பதவிக்காலத்தில் தான் மேற்கொண்ட தன்னார்வப் பணிகள் குறித்த ஆய்வறிக்கை வெளியீட்டு நிகழ்வு நேற்று (ஏப்.17) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, வானதி சீனிவாசன் ஆகியோர் பங்கேற்று கூட்டாக அறிக்கையை வெளியிட்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, “வானதி சீனிவாசன் தனது மக்கள் சேவை மையம் மூலம் அமல்படுத்திய திட்டங்கள் ஒரு சட்டப்பேரவை உறுப்பினருக்கு மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணம். குறிப்பாக, அமுதம் திட்டத்தில் 2,500 குழந்தைகளுக்கு பால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
'சுயம்' திட்டத்தில் 1,500 பெண்கள் தொழில்முனைவோராக மாற்றப்பட்டுள்ளனர். தமிழ்நாட்டிலேயே ஐ.எஸ்.ஓ. தரச்சான்று பெற்ற முதல் எம்.எல்.ஏ. அலுவலகம் இவருடையது தான். இந்தச் சாதனைகளுடன் அவர் தற்போது கோயம்புத்தூர் வடக்கு தொகுதியில் களமிறங்கியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஊழல், வசூல், கமிஷன் ஆட்சி நடக்கிறது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மருமகன் சபரீசன் சூப்பர் சிஎம் போலச் செயல்படுகிறார். அதிகாரிகளை தன்னுடன் அழைத்துச் சென்று தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடுகிறார். கரூர் பாணியில் கோயம்புத்தூரிலும் முறைகேடுகள் நடக்கின்றன. மேலும் டோக்கன் விநியோகத்தால் பெண் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவமும் அரங்கேறியுள்ளது.தேர்தல் விதிமீறல் குறித்து பொதுமக்கள் "சிவிஜில்' செயலி மூலம் புகார் அளிக்க வேண்டும்” என்றார்.
நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்து பேசுகையில், “தொகுதி மறுசீரமைப்பு தென்னிந்தியாவை பாதிக்காது. 33 சதவீத மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் ஆதரவு தர வேண்டும். தற்போது, எதிர்க்கட்சிகள் அதை எதிர்த்தால் வரும் 23ஆம் தேதி மக்கள் அவர்களுக்கு பாடம் புகட்டுவார்கள்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய வானதி சீனிவாசன், “காலில் ஏற்பட்ட தொற்று காரணமாக சிறிய இடைவெளி ஏற்பட்டது. தற்போது முழு நலத்துடன் மீண்டும் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறேன். தெற்கு தொகுதியில் எனது திட்டங்களால் அனைத்து மதத்தினரும் (அமுதத்தில் 35 சதவீதம், சுயத்தில் 15 சதவீதம்) பயனடைந்துள்ளனர்.
பாஜக பாகுபாடற்ற கட்சி. வடக்கு தொகுதியிலும் இதேபோன்று எனது மக்கள் பணிகள் தொடரும். திமுகவின் பரிசுப்பொருள்கள் மற்றும் கிரிமினல் அரசியல் இந்த தேர்தலில் எடுபடாது. மக்கள் சக்தியே வெல்லும்” எனக் கூறினார்.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரம் குறித்து பேசிய வானதி சீனிவாசன், ”பெண்கள் உரிமை பற்றி பேசும் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிப்பது ஏன்? இவர்கள் உண்மையில் வாரிசு அரசியலுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர்” என்றார்.
கடந்த 3 மாதங்களாக கேரளம், புதுச்சேரி, அசாம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வானதி சீனிவாசன் தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டார். தொடர்ந்து, கோயம்புத்தூர் வடக்குத் தொகுதியில் அவர் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில், கடந்த 10ஆம் தேதி முதல் அவரது காலில் ஏற்பட்ட தொற்று ஏற்பட்டது. இதனால் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட அவர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று அவர் முழுவதுமாக குணமடைந்த நிலையில், வானதி சீனிவாசன் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினார்.